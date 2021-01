Svelati i nuovi Funko Pop dei Pokémon, durante la Funko Pop Fair!

Pokémon – i novi Funko Pop

Data la situazione di pandemia in corso, Funko sta andando avanti nel 2021 con la sua prima Funko Fair, un mega evento di due settimane che mette in mostra i nuovi prodotti delle loro linee Funko Pop, SODA, Funko Games, Paka Paka e Loungefly.

Funko Fair 2021 è a tutti gli effetti il più grande evento dedicato alle figure pop nella storia di Funko.

Nella prima giornata sono stati presentati i portachiavi con i personaggi di The Mandalorian e della trilogia classica, che vanno da Din Djarin a Grogu, da Chewbecca a Darth Vader. Ora invece è il turno dei Pokémon!

Le aggiunte più importanti dei Pokemon sono Meowth e Psyduck. C’è anche un Bulbasaur argento metallizzato che commemora il 25° anniversario di Pokemon, che fa da pandan al Pikachu rilasciato nella precedente ondata di Funko Pop di Pokemon. Infine, abbiamo Pikachu in una posizione d’attacco, con un’espressione davvero pericolosa!

La maggior parte dei prodotti regular verrà regolarmente distribuita in Italia dai principali rivenditori Funko, mentre non si hanno ancora informazioni certe sulla distribuzione delle esclusive e delle special edition. Inoltre tutti i prodotti targati Funko della Funko Fair 2021 sono prenotabili su Zavvi!

Non è tutto. The Pokemon Company e The Wand Company hanno collaborato per una creare una perfetta replica della Poke Ball realizzata in metallo e con una finitura verniciata di alta qualità.

La Poke Ball è dotata di una tecnologia di rilevamento della prossimità che consente al pulsante Poke Ball di illuminarsi quando rileva il movimento. Inoltre, premendo il pulsante, il colore della luce della Poke Ball cambierà avviando una sequenza di illuminazione specifica per catturare i Pokemon. Infine, ogni Poke Ball sarà confezionata in un’apposita valigetta completa di ologramma numerato per l’autenticazione e luci multicolore che brillano ogni volta che qualcuno apre la teca.

I preordini per la replica della Poke Ball sono disponibili su Amazon. Il prezzo è di $ 99,99.

