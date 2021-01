È in arrivo il gioco di re: ZERO – Starting Life in Another World per PlayStation 4, Nintendo Switch e PC. A dare la notizia Spike Chunsoft.

Re: ZERO – The Prophecy of the Throne

Spike Chunsoft ha iniziato a trasmettere in streaming il video della sigla di apertura del gioco Re:ZERO -Starting Life in Another World: The Prophecy of the Throne (Re: Zero Kara Hajimeru Isekai Seikatsu – Itsuwari no Ōsen Kōho), che potete guardare in testa all’articolo.

Mayu Maeshima esegue la opening Reline.

In precedenza sempre Spike Chunsoft aveva diffuso un trailer introduttivo per il gioco:

Il gioco verrà lanciato in Giappone il 28 gennaio, in Nord America il 29 gennaio e in Europa il 5 febbraio.

Spike Chunsoft descrive così il gioco:

Un mese dopo l’inizio della nuova vita di Subaru in un altro mondo, un emissario inviato dal castello reale appare improvvisamente con la notizia che la selezione reale è stata posticipata, ma da’ nessuno spiegazione. Il rinvio di questo grande evento che decide il prossimo sovrano del Regno di Lugunica scuote Subaru e i suoi amici. Ritornano nella capitale reale solo per scoprire che un sesto candidato ha rivendicato il trono. Ma la Pietra del Drago profetizza che solo cinque candidati sarebbero stati scelti. Il candidato sembra essere un impostore e i sospetti vengono immediatamente gettati verso una donna in particolare: Emilia. Riusciranno i nostri protagonisti ad andare oltre la misteriosa rete di omicidi, tradimenti e cospirazioni…?

Copie fisiche della Day One Edition del gioco includeranno quattro spille esclusive con Emilia, Subaru, Rem e un nuovo personaggio. La Collector’s Edition includerà i perni, una custodia SteelBook, un CD della colonna sonora e un libro d’arte con concept art, schizzi e commenti.

Il gioco si baserà sulla trama della Selezione Reale della prima stagione dell’anime, ma conterrà eventi “what-if” completamente nuovi, con supervisione della trama da parte dell’autore originale Tappei Nagatsuki. Oltre ai personaggi esistenti, l’illustratore Shinichirou Otsuka sta progettando nuovi personaggi per il gioco.

Acquista il primo volume di Re: zero. Starting life in another world