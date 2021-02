All’interno del manga di Boruto: Naruto Next Generations è appena terminato lo scontro mortale tra Isshiki Otsutsuki contro Naruto, Sasuke, Boruto e Kawaki culminato con la vittoria del gruppo della Foglia non senza danni e preoccupazioni, tuttavia.

ATTENZIONE: L’ARTICOLO CONTIENE SPOILER.

Isshiki, intento a far suo Kawaki per poter salvare la vita ormai in corso di declino, è stato ucciso proprio da quest’ultimo, ma un altro ninja prima ha fatto sì che il giovane rivale di Boruto completasse il lavoro: ovvero l’amato Naruto.

Al fine di diminuire notevolmente la linfa vitale di Isshiki, Naruto ha deciso di risvegliare per la prima volta una modalità di combattimento generata dal potere di Kurama, ovvero la modalità Baryon.

Questa modalità, che avvicina di molto il Settimo Hokage alle sembianze di una volpe, funziona nel principio del chakra come fonte di unione di ogni cosa. Difatti, dal momento che la modalità se usata in maniera sconsiderata può uccidere l’utilizzatore, Naruto, toccando Isshiki col chakra, gli riduce di gran lunga la vita.

Questo potere, in particolare, fonde i chakra di Naruto e Kurama i quali diventano materia prima per un potere esplosivo che, a fine battaglia, fa crollare Naruto.

Sasuke percepisce che c’è qualcosa che non va e pare stia pensando al peggio. Quale sarà il futuro di Naruto e del Villaggio della Foglia dopo questa ardua battaglia?

La risposta potrebbe arrivare col prossimo capitolo del manga, il numero 55, in uscita venerdì 19 febbraio su V-Jump e MANGA Plus.

Per chi adora le teorie, invece, ricordiamo che già nella recente light novel de Naruto Shinden, Naruto è affetto da un tumore al sangue e Sasuke e Sakura lavorano assieme per curarlo. Questa malattia potrebbe essere nata dall’utilizzo dalla modalità di combattimento appena menzionata da parte di Naruto, ma non ci resta che attendere per scoprirlo.

Boruto: Naruto Next Generations è edito in Italia da Planet Manga così come la serie storica di Naruto, il manga scritto e disegnato da Masashi Kishimoto e best-seller internazionale.

