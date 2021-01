Uno dei personaggi più misteriosi e di cui poco o niente si era detto è Jack lo Squartatore, il capitano della Mantide Religiosa Verde del Regno di Clover ed ex cittadino comune. Il capitolo 278 del manga rivela finalmente la storia passata di questo personaggio.

ATTENZIONE! L’ARTICOLO CONTIENE SPOILER DEL CAPITOLO 278 DEL MANGA DI BLACK CLOVER!

Black Clover – la storia di Jack lo Squartatore

Nel capitolo 278 del manga di Black Clover i cavalieri magici del Regno di Clover hanno iniziato la battaglia contro la Triade Oscura nel Regno di Spade. Mentre Yuno e Charlotte hanno iniziato le loro rispettive battaglie nei due capitoli precedenti, l’ultimo capitolo della serie è incentrato sullo scontro tra Nacht e Jack lo Squartatore e Dante, il più forte dei tre della Triade.

Lo scontro contro la Triade aveva già rivelato una di soprese per Natch, che mostra una nuova forma demoniaca e per Charlotte che trasforma il suo più grande svantaggio in una risorsa ottenendo un nuovo e strabiliante potere. Ora tocca a Jack rivelare il suo vero potenziale mai mostrato prima d’ora.

Nel corso del capitolo veniamo a conoscenza del passato di Jack e della sua tragica educazione che lo ha trasformato da docile cacciatore a malizioso anticonformista. La malizia e il desiderio di Jack di cercare nemici più forti si rivelano non essere interamente derivati da suo mostrarsi agli altri come persona egoista, ma piuttosto dal suo desiderio personale di proteggere se stesso e coloro a cui tiene.

Durante la battaglia Natch e Jack sembrano essere in difficoltà: la magia di Jack è più rivolta al combattimento fisico, per cui la magia della suddivisione in zone, come quella di Dante, ha drasticamente il sopravvento.

Per questo Nacht deve usare la forma demoniaca difensiva Devil Union: Equus per difendere Jack. Per il capitano della Mantide Religiosa questo è davvero una pugnalata alla sua reputazione ma spinge anche l’uomo a superare i suoi limiti dimostrando l’impossibile, ovvero affilando così tanto le sue lame da tagliare la gravità. Diciamo che la cruda determinazione di Jack di uccidere tutto ciò che si trova sulla sua strada emula ciò che serve per essere un vero cacciatore.

Jack è così in grado di sferrare un colpo critico su Dante. Ma lui e Nacht hanno davvero il sopravvento sul membro della Triade? Sembrerebbe che Dante sia lì per lì per utilizzare la sua capacità rigeneratrice.

La vera battaglia contro la Triade Oscura sembra essere appena iniziata.

Acquista il primo volume di Black Clover