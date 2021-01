Il creatore di Mobile Suit Gundam, Yoshiyuki Tomino, responsabile di aver creato il più leggendario di tutti i robot protagonisti degli anime mecha, ha recentemente dichiarato, in un’intervista, che i primi fan della serie erano donne e che la fanbase femminile del franchise è stata determinante per il successo complessivo di Gundam!

Mobile Suit Gundam – un successo mondiale

Mobile Suit Gundam, creato da Yoshiyuki Tomino e Hajime Yatate, ha fatto la sua comparsa nel 1979. La serie è ambientata in un futuro prossimo in cui l’umanità ha iniziato a colonizzare lo spazio ed è incentrata su robot antropomorfi da combattimento con pilota umano, denominati mobile suit. Ancora oggi Mobile Suit Gundam continua a influenzare la vita dei giapponesi, diventando protagonista di campagne pubblicitarie, citazioni, esposizioni e influenze in ambito scientifico e tecnologico.

Una delle parti più importanti della serie Gundam al di fuori dell’anime sono sicuramente i modelli in plastica Gundam, o GunPla, modelli in scala assemblabili di veicoli della serie Gundam prodotti da Bandai. I GunPla hanno venduto oltre cinquecento milioni di unità fino ad oggi.

Quello che però forse nessuno si aspettava è che i primi fan di Gundam erano giovani donne. Solo qualche tempo dopo il robot gigante fece breccia anche nel cuore del pubblico maschile. Yoshiyuki Tomino ha dichiarato in un’intervista che le fan femminili della serie sono state le prime ad essere attratte dall’anime, e solo grazie a loro la serie ha raggiunto i livelli di popolarità che ha oggi.

Queste le parole dell’autore:

I primissimi fan del Gundam originale erano giovani donne. Non intendo gli appassionati di PlaModel, ma i primi fan attivi della serie per il 90% erano ragazze. In un raduno di 1000 fan, circa 100 erano ragazzi. Solo molto tempo dopo anche i fan maschili iniziarono ad appassionarsi alla serie e persino scatenarono un putiferio quando l’anime fu cancellato. Allora ho pensato: “Tu sei in ritardo alla festa”!

A proposito di Mobile Suit Gundam Hathaway

Il prossimo film del frachise, Mobile Suit Gundam Hathaway, previsto inizialmente per luglio 2020, e poi rimandato per la pandemia, uscirà 7 Maggio 2021.

Mobile Suit Gundam: Hathaway (Kido Senshi Gundam: Senko no Hathaway) segue le vicende di Hathaway, il figlio di Bright Noa, dopo gli eventi del film animato Mobile Suit Gundam – Il Contrattacco di Char del maestro Yoshiyuki Tomino (1988) ed è il secondo atto del progetto “UC NexT 0100” inaugurato dal film Mobile Suit Gundam NT il 30 Novembre 2018.

Shuko Murase (Ergo Proxy, Genocidal Organ) dirige il film presso lo studio Sunrise (InuYasha) su sceneggiatura di Yasuyuki Mutou (Mobile Suit Gundam Unicorn RE:0096, Deadman Wonderland).

