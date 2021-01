Il Capitolo 68 di Dragon Ball Super, il manga scritto da Akira Toriyama e disegnato da Toyotaro nel segno del sequel dell’epopea storica, ci ha rivelato la presenza di nuovi poteri divini raggiungibili dai guerrieri mortali e di ulteriori livelli dell’Ultra Istinto.

ATTENZIONE: L’ARTICOLO CONTIENE SPOILER.

Per altri poteri divini si intende che non esiste soltanto l’Ultra Istinto, o meglio, quest’ultima modalità è una prerogativa degli Angeli ereditabile dai mortali (come Goku). La prerogativa è possedere animo e cuore necessariamente calmi e sereni.

Nuovo potere divino

E quindi, oltre all’Ultra Istinto, abbiamo appreso l’esistenza di un potere divino tutto dedicato agli Dei della Distruzione. Guarda caso, per la solita storica rivalità tra Goku e Vegeta, il Principe ha deciso di intraprendere questa via alternativa per raggiungere il suo consanguineo poichè una tecnica che presuppone la calma non fa per lui.

Beerus, tuttavia, non ha intenzione di fargli da maestro, ma permetterà a Vegeta di osservarlo e di imparare la nuova modalità da sè.

Sulle orme di Beerus per raggiugere Goku

Il Capitolo 68 ha iniziato a lanciare segnali in questa direzione con un dettaglio che ha legato le personalità di Vegeta e Beerus.

Il legame tra i personaggi si rifà ai loro comportamenti e i loro caratteri. Difatti, i baloon narrativi del capitolo dedicati a Goku e Whis sono tondeggianti e non impegnativi (come le loro personalità), mentre quelli di Vegeta e Beerus sono entrambi affilati e spigolosi.

Da questo suggerimento la narrazione vuole sottolineare quanto vi sia affinità tra il Dio della Distruzione e il Principe a livello caratteriale. Determinati e razionali entrambi, sarà sicuramente interessante scoprire dove arriverà Vegeta per colmare la sua sete di potere.

Possiamo guardare in calce all’articolo il riferimento:

Dragon Ball Super – Capitolo 68: data di uscita e dove leggerlo

Il capitolo è disponibile dal 20 gennaio 2020 attraverso il numero mensile di V-Jump (Shueisha). Dallo stesso giorno simultaneamente, gratuitamente e legalmente è disponibile per lettura su MANGA Plus.

