My Hero Academia - Stagione 5: nuovo poster promozionale

Il sito web ufficiale dedicato ai progetti animati di My Hero Academia, ispirati al manga omonimo scritto e disegnato da Kohei Horikoshi su Weekly Shonen Jump, hanno diffuso un nuovo poster promozionale per la quinta stagione in corso di debutto il 27 marzo 2021.

L’immagine promo serve da merchandising (in forma di portachiavi, stickers, cartoline, spillette e altro ancora del genere) per la quinta stagione che andrà in vendita dal 2 aprile al 9 maggio 2021.

Con gli eroi di spicco della classe 1-A del Liceo Yuhei, in calce all’articolo possiamo guardare il poster.

La quinta stagione, così come le precedenti, è realizzata da Studio Bones e riprende gli eventi dalla fine della quarta andata in onda nel 2019.

My Hero Academia: manga

MY HERO ACADEMIA è un manga scritto e disegnato da Kohei Horikoshi dal 7 luglio 2014. Attualmente sono stati pubblicati 297 capitoli settimanali e i primi 285 sono raccolti in 29 volumi. In Giappone è edito da Weekly Shonen Jump (Shueisha).

In Italia i diritti del manga sono stati acquistati da Edizioni Star Comics con 26 volumi disponibili.

My Hero Academia: anime

Il manga ha sperimentato la trasposizione di quattro serie animate con 88 episodi totali trasmessi. In Italia è possibile guardarle gratuitamente, legalmente, e con sottotitoli in Italiano sulla piattaforma streaming VVVVID (Dynit).

Dal 17 settembre 2018 al 7 gennaio 2019 Mediaset, attraverso Italia 2, ha trasmesso le prime serie animate in chiaro e doppiaggio in italiano.

La quinta stagione è in fase di produzione ed esordirà in Giappone il 27 marzo 2021.

My Hero Academia al cinema

Il primo lungometraggio, “My Hero Academia – The Movie: Two Heroes“, è uscito in Giappone il 3 agosto 2018 e vanta la collaborazione attiva di Kohei Horikoshi stesso e il 23 e 24 marzo del 2019 è stato proiettato in Italia sotto l’etichetta di Dynit.

Il secondo film, “My Hero Academia: HEROES RISING”, uscirà su Netflix Italia dal 24 dicembre 2020, mentre in Giappone ha esordito il 20 dicembre 2019.