Star Wars: The High Republic, arriva la serie di corti animati

La linea narrativa The High Republic si amplia con il debutto di Characters of Star Wars: The High Republic.

Si tratta di una serie di corti animati in digitale, che racconta le storie dei protagonisti e degli antagonisti dei romanzi e dei fumetti dedicati.

Ciascun episodio si concentra su un personaggio diverso e sul viaggio che lo porta agli eventi di The High Republic; l‘episodio inaugurale, che possiamo guardare in apertura, ha per protagonista la giovane Jedi Vernestra Rwoh.

I corti sono realizzati da Eastham Studios e sono pensati per un pubblico di tutte le età; usciranno esclusivamente sul sito web e sul canale YouTube ufficiale di Star Wars.

Star Wars: The High Republic, i dettagli

La linea Star Wars: The High Republic è ambientata 200 anni prima degli eventi di Star Wars Episodio I – La Minaccia Fantasma, in un tempo in cui i Sith sono estinti e gli Jedi mantengono la pace nella Galassia.

Il progetto prevede tre fasi ed è composto da romanzi, fumetti e dalla serie tv The Acolyte di Leslye Headland che debutterà prossimamente su Disney+:

Phase I: Light of the Jedi

Phase II: Quest of the Jedi

Phase III: Trials of the Jedi

Star Wars: The High Republic in Italia

In Italia Panini Comics inizierà a pubblicare Star Wars: The High Republic ad Aprile.

La prima uscita sarà il romanzo Star Wars The High Republic – Light of the Jedi di Charles Soule (pubblicato negli USA il 5 Gennaio 2021).

Le pubblicazioni successive, al momento senza data, saranno A Test of Courage di Justina Ireland (uscito negli Stati Uniti il 5 Gennaio 2021) e Into the Dark di Claudia Gray (in arrivo il 2 Febbraio 2021 negli USA).

Per quanto riguarda i fumetti, il primo ciclo della serie Marvel Comics di Cavan Scott arriverà a Giugno direttamente in volume.

Nel frattempo prenota Star Wars – I racconti 1