Finalmente il Resident Evil Showcase ci ha dato un assaggio del primo vero gameplay dell’attesissimo Resident Evil Village. Questo è a tutti gli effetti la prima volta che vediamo il gioco in azione e possiamo notare tanti dettagli che fino a poco fa o non sapevamo, o ci erano del tutto preclusi, relegati a pure speculazioni.

Si spera che questo video possa essere il primo di una serie di aggiornamenti sullo stato del gioco, per poi rivederlo in pompa magna all’E3 2021, in cui potremmo forse vederne uno addirittura più rifinito e dettagliato, con nuove meccaniche e, perché no, mostri e personaggi.

Resident Evil Village – chiarezza sullo sviluppo

Diversi mesi fa un insider aveva fatto chiarezza sui motivi della scelta di fare uscire Resident Evil Village solo sulla nuova generazione di console, ovvero PS5 e Xbox Series X. Pare che la nuova veste grafica non solo sia ancora in fase di sviluppo, ma che per evitare problemi di caricamenti di texture il gioco necessiti di macchine ben più potenti. Inoltre, nonostante Resident Evil Village non sarà un open world, avrà comunque un’area di gioco piuttosto ampia ed esplorabile che, su PS4 e Xbox One, richiederebbe troppi tempi di caricamento e rallentamenti generali.

Negli ultimi mesi si è invece fatta marcia indietro su questo aspetto e pare che il gioco uscirà anche su PS4 e Xbox One. Questo permetterebbe una più ampia diffusione di Resident Evil Village. Molti fan si sono anche domandati come mai si sia scelto il titolo “Village” piuttosto che un lineare e logico “Resident Evil 8” che tutti si aspettavano. Capcom ha subito specificato che, nonostante il numero 8 sia implicito tramite i numeri romani VIII all’interno del titolo, vuole mantenere l’attenzione sul villaggio, considerabile come un vero e proprio personaggio del gioco, data la sua centralità degli eventi.