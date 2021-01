Marvel Comics ha annunciato tramite un comunicato ufficiale l’inizio della nuova saga di Guardiani della Galassia a cura di Al Ewing e Juan Frigeri.

Guardiani della Galassia #13 introdurrà la nuova lineup di personaggi che si uniranno al gruppo, ormai non più guidato da Peter Quill, e svelerà la nuova audace missione dei Guardiani, dando il benvenuto ai lettori in una nuovissima era spaziale.

Parallelamente all’annuncio, Marvel ha svelato la cover disegnata da Brett Booth e descritto brevemente la trama:

Erano soldati, disadattati, mercenari, ladri e una famiglia. Erano eroi … ma i tempi sono cambiati. La galassia non ha più bisogno di eroi. Ha bisogno di supereroi! All’indomani della loro battaglia con gli dei dell’Olimpo, i Guardiani della Galassia sono stati sostituiti dal Consiglio Galattico. Nuove avventure richiedono nuovi compagni di squadra e i Guardiani hanno ampliato il loro roster come mai prima d’ora. Insieme a Star-Lord, Gamora, Rocket e Groot ci saranno gli Young Avengers Wiccan e Emperor Hulkling, oltre ad alcuni nuovi sorprendenti compagni di squadra ancora da rivelare. Ora sia che la richiesta d’aiuto provenga da una squadra di esploratori planetari in trappola o dall’Imperatore Hulkling e dalla sua Alleanza Kree/Skrull, i Guardiani della Galassia rispondono!

Entusiasta della nuova avventura, Ewing promette:

I Guardiani della Galassia, sia il fumetto che il team, faranno un passo avanti nel 2021, con cattivi che la squadra non ha mai affrontato, guest star che non avresti mai pensato di vedere e un nuovo compagno di squadra da non crederci: tutti si uniranno per una crisi che scuoterà ogni pianeta dell’universo Marvel… forse anche un pianeta arretrato come la Terra.

La nuova Era Spaziale è qui. Sali a bordo, vero credente: sarà il viaggio della tua vita! Non perdere GUARDIANS OF THE GALAXY # 13 quando uscirà ad aprile!