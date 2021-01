Gabe Newell di Valve è stato recentemente intervistato a lungo riguardo tanti aspetti dell’azienda e del futuro delle sue famosissime IP come Half Life 3, Portal 3 e, perché no, anche Left for Dead 3. Tra le altre cose si è anche discusso della possibilità concreta per Valve di stabilirsi in Nuova Zelanda. Newell l’ha commentata come una “possibilità verosimile” sebbene non si siano ancora fatte delle mosse concrete in tal senso.

Ma venendo al nocciolo della questione, quando gli è stato chiesto di Half Life 3, l’annosa questione postagli da innumerevoli fan, Newell si è limitato a dire che presso Valve si stanno “sviluppando nuovi giochi”. Già tutto il mondo era rimasto col fiato sospeso con l’annuncio e poi l’uscita di Half Life: Alyx, gioco in esclusiva per VR e per PC che ha rivoluzionato il modo di intendere il videogioco in realtà virtuale. Risulta comunque probabile che dato il successo di Alyx, il team di sviluppo possa volgere gli occhi verso altri esperimenti o verso un nuovo capitolo delle sue IP più amate e attese.

Steam e Half Life 3 – un binomio perfetto

Se Half Life 3 dovesse mai uscire, siamo certi che Valve la terrà come esclusiva per la propria piattaforma Steam, che era stata proprio recentemente multata dalla Commissione Europea. Steam e altri colossi per aver imposto il blocco regionale sulle vendite dei videogiochi nel decennio 2007 – 2018. La cifra ammonta precisamente a 1.624.000 €. Si tratta in realtà di una somma irrisoria se si vanno a contare i numeri che fa Steam, ma comunque è un qualcosa di consistente. In realtà la piattaforma di Valve non è neanche quella che ha subito la multa più grande.

Steam, comunque, ha svariati record dalla sua parte, tra cui quello di utenti attivi contemporaneamente, che ammontano a 25 milioni, che è stato raggiunto proprio lo scorso 2 gennaio. Steam è dunque davvero un punto di riferimento e Valve non lo nasconde affatto. C’è anche da dire che per via dei lockdown gli utilizzatori di PC e videogiocatori in generale sono aumentati e dunque hanno usufruito di più della nota piattaforma.

