Alla conclusione del Capitolo 54 di Boruto: Naruto Next Generations, il manga scritto da Masashi Kishimoto e disegnato da Mikio Ikemoto in qualità d sequel diretto di Naruto, è stato svelato che il prossimo, il 55°, arriverà il 19 febbraio 2021 alle ore 16:00 italiane.

Il capitolo, come sempre, sarà disponibile legalmente e gratuitamente in contemporanea col Giappone su MANGA Plus (Shueisha). In forma cartacea, invece, il capitolo uscirà sul numero mensile della rivista V-Jump, sempre di casa Shueisha, il medesimo giorno (sarà già il 20 febbraio in Giappone).

Il manga riprenderà le vicende dalla conclusione della battaglia tra Naruto, Sasuke, Boruto e Kawaki contro Ishhiki Otsutsuki con la vittoria di questi ultimi, ma non senza problematiche.

Boruto ha subito, per la seconda volta, l’evoluzione di Momoshiki Otsutsuki divenendo talmente malvagio da andare contro i suoi alleati. La situazione è poi tornata alla normalità grazie al gioco di squadra tra Sasuke e Kawaki. Tuttavia, a causa della dura battaglia contro Isshiki, Naruto ha perso grande quantità di chakra per la nuova modalità della Volpe a Nove Code e ora pare in uno stato di coma.

Boruto: Naruto Next Generations – anime e manga

Boruto: Naruto Next Generations è un manga disegnato da Mikio Ikemoto (assistente di Masashi Kishimoto durante la serializzazione di NARUTO) e scritto da Ukyo Kodachi (assistente di Kishimoto durante la realizzazione della sceneggiatura del film di “Boruto: Naruto the Movie”) con la supervisione di Masashi Kishimoto in veste di l’editor.

L’opera si pone come seguito al manga “NARUTO”. Attualmente sono stati pubblicati 54 capitoli, e i primi 51 sono raccolti in 13 volumi.