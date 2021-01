Assassin’s Creed Valhalla è giunto fra noi appena qualche mese fa, e già si parla del futuro della saga. La notizia, dapprima approdata su 4chan ma poi rimbalzata un po’ ovunque, vede una programmazione di uscite/annunci relative alla serie di Assassin’s Creed. Tra questi nomi viene fuori quello di Assassin’s Creed Champion che potrebbe verosimilmente essere il nome (o il nome in codice) del prossimo capitolo che verrà annunciato nel 2021.

La voce di corridoio affermerebbe anche che il gioco sia ambientato nel medioevo europeo, tra la Francia e la Germania e la sua uscita potrebbe aggirarsi intorno agli inizi del 2022. Quanto ci sia di vero in tutto questo non ci è dato saperlo, ma l’indizio sembra giungere dalla cronologia dei DLC di Valhalla. Pare infatti che l’ultima delle espansioni previste diano degli indizi “temporali” sull’ambientazione del successivo capitolo. Essendo l’ultimo DLC il più avanti temporalmente i fan hanno subito pensato al medioevo europeo con l’assedio vichingo di Parigi.

Sarà tutto vero? Possiamo aspettarci una conferma o una smentita di Ubisoft nei prossimi mesi.

Assassin’s Creed Valhalla – la sinossi

Dalla Norvegia, spinto dalla sete di guerra e risorse in diminuzione, Eivor è un vichingo nordico che riunisce il suo clan per raggiungere con il suo equipaggio l’Inghilterra al fine di cercare una nuova casa. Affrontando una resistenza caparbia in Inghilterra, Eivor è costretto a confrontare non solo nemici in battaglia, ma anche conflitti interni. Nella battaglia per salvare il clan e ottenere la gloria, Eivor potrebbe anche perdere tutto ciò che ha.

Assassin’s Creed Valhalla è uscito per PS4, Xbox One, Google Stadia, PC e anche per la nuova generazione di console PS5 e Xbox Series X il 10 novembre 2020, ottenendo un certo plauso dalla critica e dai fan per il tentativo di aggiornare la saga, ormai un po’ in difficoltà dopo la situazione di stagnamento generale.

