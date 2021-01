Bandai Namco conferma che dopo Pikkon nel nel Legendary Pack 1 di Dragon Ball Xenoverse 2, sarà Toppo (Signore della Distruzione) il secondo personaggio presente e disponibile nella primavera 2021.

Toppo, candidato a essere il Signore della Distruzione, è in assoluto uno dei combattenti più potenti dell’universo!

In attesa di scoprire gli altri personaggi giocabili del Legendary Pack 1, vi ricordiamo che il pack conterrà un un aggiornamento gratuito che aggiungerà Janemba CC Mascot e cinque nuove figurine per Hero Colosseum: Toppo (Signore della Distruzione), Pikkon, Janemba, Gogeta (Super Saiyan 1), Vegeta (SSGSS).

Dallo scorso 12 dicembre 2019 è disponibile per l’acquisto l’ULTRA PACK 2 di Dragon Ball Xenoverse 2. per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC Digital. Fra i contenuti spiccano l’Androide Numero 21 e Super Ub (Majuub) come nuovi personaggi giocabili i quali sono stati precedentemente annunciati nelle scorse settimane.

Ecco di seguito gli altri contenuti del Ultra Pack 2:

5 nuove quest

8 Abilità aggiuntive

5 Costumi/Accessori

8 Super Anime

L’ULTRA PACK 2 sarà sbloccato automaticamente per tutti i proprietari dell’ULTRA PACK SET. I giocatori possono anche acquistare l’ULTRA PACK 2 separatamente.

A proposito di Dragon Ball Xenoverse 2

Dragon Ball Xenoverse 2 (abbreviato in DBXV2) è un picchiaduro con elementi da videogioco di ruolo, sviluppato da Dimps e pubblicato da Bandai Namco Entertainment basato sul franchise di Dragon Ball.

Dragon Ball Xenoverse 2 è ambientato due anni dopo gli eventi del primo capitolo (nel quale il precedente protagonista ha sconfitto il dio demoniaco Demigra). Il nuovo protagonista arriva a Conton City, dove esistono varie regole, atte a evitare disastri temporali, tra le quali non combattere, e non volare senza licenza. Questo nuovo personaggio entrerà a far parte della nuova Pattuglia Temporale (creata per seguire l’esempio di quello che è diventato l’eroe di Tokitoki City), in quanto la storia è stata modificata nuovamente, e dovrà dunque combattere per riportare la storia al suo corso naturale, talvolta prendendo anche importanti decisioni, che influenzeranno la trama, la quale inizia tramite una speciale missione dal Vecchio Kaioh. Durante il percorso, si incontrerà il Kaiohshin del tempo, Kronoa, la divinità che controlla tutto il tempo, e il suo amico volatile, Tokitoki, già esorditi nel primo capitolo. Ancora una volta, i responsabili dei disastri temporali sono Towa e Mira, tornati dopo essere stati sconfitti nel precedente capitolo e che stavolta hanno assoldato guerrieri provenienti da differenti linee temporali, come: Tarles, Slag, Cooler, Janenba, Broly e un misterioso Saiyan mascherato.

