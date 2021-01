I film tv di Lupin III, come abbiamo avuto modo di riportarvi, sono disponibili su Amazon Prime Video.

Sono 17 in tutto, ecco l’elenco dei titoli comunicato da Yamato Video attraverso la propria pagina Facebook ufficiale:

Bye Bye Liberty – Scoppia la crisi!

Il mistero delle carte di Hemingway

Il dizionario di Napoleone

Il tesoro degli Zar

Viaggio nel pericolo

All’inseguimento del tesoro di Harimao

Il segreto del Diamante Penombra

Walther P38: nome in codice Tarantola

Tokyo Crisis: Memories of Blaze

L’amore da capo – Fujiko’s unlucky days

1$ Money Wars – Per un dollaro in più

Un diamante per sempre

Tutti i tesori del mondo

Le tattiche degli angeli

Le lacrime della Dea

L’elusività della nebbia

La lampada di Aladino

I film per la tv (o special) di Lupin vengono trasmessi sulla rete giapponese NTV dal 1989 per quello che fino al 2013 è stato un appuntamento annuale; successivamente escono irregolarmente, il più recente è Prison of the Past del 29 Novembre 2019 (inedito in Italia).

Lupin, non solo gli special su Prime Video

Gli special citati vanno ad aggiungersi agli altri titoli di Lupin che sono già parte del catalogo di Amazon Prime Video: la prima serie, la trilogia di Takeshi Koike composta da La Lapide di Jigen Daisuke – Ishikawa Goemon getto di sangue e La bugia di Mine Fujiko, il film in CGI The First e il film live action.

Già annunciata, ma non ancora disponibile, anche la seconda serie tv.

Ricordiamo che nel corso degli anni gli special tv sono stati pubblicati in DVD da Yamato Video; lo stesso editore ha pubblicato anche, in collaborazione con Koch Media, le prime due serie tv per la prima volta in Blu-ray Disc.

Koch Media ha distribuito il film The First in DVD e Blu-ray Disc attraverso l’etichetta Anime Factory; la trilogia di Koike è al momento inedita in home video.

