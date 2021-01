Il 2021 sarà un anno ricco di novità editoriali succulenti targate Tunué! La casa editrice di Latina ha in serbo grandi novità, per bambini, ragazzi e adulti. Il direttore e fondatore di Tunué, Emanuele Di Giorgi, presenta i libri e i fumetti che ci accompagneranno durante tutto l’anno, tra il ritorno di Daisy di Barretta e Di Sepio, una nuova serie crime per bambini e tanto altro ancora.

Il 2020 di Tunué si chiude con il successo del divertente libro Ridi che è meglio di Pera Toons, che ha scalato le classifiche di vendita online e in libreria, piazzandosi in mezzo alle nuove (e vecchie) uscite di Zerocalcare.

Le novità Tunué 2021:

Ristampa di Ridi che è meglio, di Pera Toons: 8.000 copie. Uscita: 25 gennaio.

, di Pera Toons: 8.000 copie. Uscita: 25 gennaio. Peter Kuper, Cuore di Tenebra, uscita 4 febbraio. Adattamento del libro di Joseph Konrad.

Magliani e Marco D’Aponte, La luna e i falò , uscita 4 febbraio. Adattamento a fumetto del romanzo di Cesare Pavese.

, uscita 4 febbraio. Adattamento a fumetto del romanzo di Cesare Pavese. Avatar – La ricerca. Secondo volume della serie per la collana Tipitondi. Che fine ha fatto la mamma Zuko? Ma soprattutto chi è? Un ampliamento a fumetti della storia della serie animata di Nickelodeon. 240 pagine a colori, cartonato, 16,90€. Sette volumi in totale.

Serie per bambini Investigators . Uscita: Marzo 2021

Marco Barretta e Lorenza Di Sepio, Daisy e la Maschera Spezzata. Diritti venduti in Francia. Storia da leggere anche senza recuperare il volume precedente, ma che amplia l'universo di Daisy. Si risolvono dubbi su i rapporti con la madre e il padre. Cartonato, 14,90€. Uscita: Marzo 2021.

. Diritti venduti in Francia. Storia da leggere anche senza recuperare il volume precedente, ma che amplia l’universo di Daisy. Si risolvono dubbi su i rapporti con la madre e il padre. Cartonato, 14,90€. Uscita: Marzo 2021. Flamer, di Mike Curato. Collana Ariel. 368 pagine a colori, cartonato, 19,90€. Il protagonista è un ragazzo che, durante un campo-scuola, si accorge di avere interessi nei confronti di un altro ragazzo. I temi dell’accettazione di sé e dell’omosessualità sono trattati con la metafora della fiamma e del fuoco. Uscita: Maggio – Giugno 2021.

Leonessa di Dordona, di Enrico Orlandi e Gaia Cardinali. 152 pagine a colori, cartonato, 17,50€. Storia sull’accettazione di sé e riprende la storia del Bradamante in Orlando Furioso e della sua storia con Ruggiero. Uscita: Maggio – Giugno2021.

New Kid, di Jerry Craft. Vincitore in America del Newbery Medal, New Kid è una ricostruzione delle famiglie umili post guerra civile spagnola. Formato rettangolare, come La casa di Paco Roca. Uscita: seconda metà del 2021.

My last summer with Cass, di Mark Crilely. Uscita: seconda metà del 2021.

, di Mark Crilely. Uscita: seconda metà del 2021. Blanc Atour, di Wilfrio Lupano e Stéphane Fert. Collana Ariel. Una bambina di colore frequenta una scuola di bianchi e succederà un putiferio. Storia ispirata a una vicenda realmente esistita. Uscita: seconda metà del 2021.

Olimpiadi e anime, di Fabio Bartoli. Un libro che analizza personaggi sportivi reali e dell'animazione giapponese. Uscita: periodo delle Olimpiadi 2021.

7 Crimini. Serie di sette storie singole legate ai peccati capitali che raccontano eventi criminosi come truffa, estorsione, ecc. Un gruppo di persone si trova bloccata dentro un casale da una tormenta. All'interno del gruppo c'è un giudice che racconterà queste storie legate ai peccati capitali. Le tavole iniziali saranno disegnate da Daniele Caluri, mentre i racconti del giudice saranno disegnati ogni volta da un autore diverso. Alcuni autori che lavoreranno alla serie saranno Katja Centomo e Stefano Caselli. Il supporto legale sarà gestito da Massimo Picozzi. Uscita: seconda metà del 2021.

. Serie di sette storie singole legate ai peccati capitali che raccontano eventi criminosi come truffa, estorsione, ecc. Un gruppo di persone si trova bloccata dentro un casale da una tormenta. All’interno del gruppo c’è un giudice che racconterà queste storie legate ai peccati capitali. Le tavole iniziali saranno disegnate da Daniele Caluri, mentre i racconti del giudice saranno disegnati ogni volta da un autore diverso. Alcuni autori che lavoreranno alla serie saranno Katja Centomo e Stefano Caselli. Il supporto legale sarà gestito da Massimo Picozzi. Uscita: seconda metà del 2021. Giovanni Di Gregorio e Alessandro Barbucci, Le sorelle Gremillet. Primo numero di una serie. Storia di una famiglia alla scoperta di un mondo tra magia e realtà. Uscita: seconda metà del 2021.

