Più passano i giorni, più si fanno insistenti le voci che riguardano la probabilità che il nuovo videogioco dei Pokémon previsto per il 2021 sarà un remake di Pokémon Diamante e Perla, la quarta generazione della serie, e una generazione per cui molti hanno un debole. E se c’era qualche dubbio che questo fosse ciò che Nintendo ha in cantiere, una nuova voce sta iniziando a prendere piede in rete e sembrerebbe andare nella medesima direzione.

Come riporta Centro Pokemon, sono stati registrati di recente i sottodomini relativi a Pokémon Diamante e Pokémon Perla. Si tratta dei medesimi domini che apparentemente hanno confermato le voci che hanno iniziato a girare in rete qualche giorno fa che riguardano proprio i remake di Pokémon Perla e Diamante

Quando si è iniziato a parlare nel web dei domini, in molti hanno pensato che fossero vecchi, ma non è così: infatti, questi domini sono stati attivati ​​solo lo scorso ​​12 gennaio 2021.

Ora, questo significa che i sottodomini confermano al 100% che il prossimo videogioco sui Pokémon sarà affettivamente un remake di Diamante e Perla? Non proprio, ma al momento non c’è altra spiegazione del motivo per cui questi sottodomini sono stati registrati “casualmente” la scorsa settimana.

According to info found by @pokexperto, the Pokémon Diamond Pearl subdomain was activated on January 12th 2021, it was not an old subdomain.

The Pokémon Legends subdomain was also activated that day 👀 https://t.co/vCYjxgzitj

— Centro Pokémon LEAKS (@CentroLeaks) January 15, 2021