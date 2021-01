Oggi è il grande evento dedicato a Resident Evil di Capcom, e molti appassionati di vecchia e nuova data saranno di certo entusiasti di vedere qualche dettaglio in più di Resident Evil: Village, l’ultimo capitolo della celeberrima saga videoludica di prossima uscita.

Probabilmente, l’evento potrebbe anche essere una buona occasione per mostrare anche qualche anticipazione su altri progetti che ha pianificato Capcom per il franchise.

Se siete grandi amanti di questa saga di videogiochi, esiste un modo per rappresentare il vostro amore per il franchise di Resident Evil, soprattutto se siete dei fan della famiglia Redfield in generale e di Claire Redfield in particolare grazie ad Ark/8.

Ark/8 ha recentemente rivelato una nuova, splendida replica della giacca di pelle rossa di Claire di Resident Evil 2, che include anche il logo Made In Heaven in rilievo sul retro ed è realizzata al 100% in pelle di agnello.

La giacca ha la licenza ufficiale di Capcom e le taglie disponibili vanno dalla XS alla 2XL, anche se, come ci si potrebbe aspettare, è un po’ costosa. La giacca di Claire Redfield è disponibile per il preordine per 450 euro e la spedizione è prevista per luglio di quest’anno.

The one and only Claire Redfield Leather Jacket in the most accurate rendition ever made. Premium grade leather, embossed "Made in Heaven" logo, sturdy metal zippers and a subtle patina. A must-have for RE aficionados. Very Limited Edition. Pre-order on our EU and US stores. pic.twitter.com/wQqh1mUMtM — Ark/8 (@ark8net) January 21, 2021

Se siete interessati a preordinare la giacca in pelle ispirata a quella di Claire Redfield di Resident Evil, potete farlo semplicemente cliccando qui.

Qui di seguito potete trovare una traduzione in italiano della descrizione ufficiale della giacca replica di Claire Redfield:

“L’unica e sola giacca in pelle di Claire Redfield nella versione più accurata mai realizzata. Pelle di prima qualità, logo “Made in Heaven” in rilievo, robuste cerniere in metallo e una sottile patina. Un must per gli appassionati di RE. Edizione molto limitata. Pre-ordina nei nostri negozi in UE e USA“.

Ark/8 vende anche capi di abbigliamento e gioielli ispirati a Mass Effect, Dark Souls, Destiny, Borderland 3 e Overwatch.

