Attraverso le pagine del numero del mese di gennaio 2021 di V-Jump, rivista manga mensile edita da Shueisha, è stato pubblicato il Capitolo 68 della nuova saga di Dragon Ball Super: “Il Sopravvissuto Granola“.

La rivista per ragazzi ha colto l’occasione per pubblicare anche un’intervista al disegnatore Toyotaro. Come già visto, l’autore ha voluto omaggiare il padre dell’epopea, Akira Toriyama, per il suo lavoro alla saga, passando al significato e ai segreti del processo creativo del personaggio mai apparso prima: Granola.

Toyotaro-sensei ha parlato, in particolare, di cosa pensa del personaggio e quale parte dello stesso disegna con maggior attenzione.

A voi le dichiarazioni nel dettaglio dell’artista giapponese:

“Granola è l’unico sopravvissuto della razza cerealites, quindi l’ho voluto rappresentare come un cacciatore di taglie vagabondo e solitario. Sebbene abbia le sembianze di un essere umano, ho voluto sottolineare le differenze fisiche che lo distinguono dai terrestri. I suoi vestiti sono tradizionali del luogo di nascita e gli ho donato anche uno stile vintage.

In merito alla fase di realizzazione del personaggio comincio a disegnare i suoi occhi liberamente prima di rappresentare la lente sull’occhio destro dal momento che è complicato bilanciarlo con il sinistro. Inoltre, quando si concentra in certe direzioni il suo occhio non è visibile, pertanto anche le emozioni che prova sono celate. Con Granola devo controllare con attenzioni le angolazioni per esser certo di svelare cosa sta provando”.

L’edizione del magazine mensile ha pubblicato il Capitolo 68 di Dragon Ball Super disponibile, inoltre, sulla lettura gratuita e legale su MANGA Plus.

Dragon Ball Super: manga e anime

Dragon Ball Super è una serie animata giapponese, prodotta da Toei Animation, trasmessa in Giappone su Fuji Television la quale si pone come seguito alla sconfitta di Majin Bu. La serie si è conclusa con l’episodio numero 131 (Una conclusione miracolosa! Addio Goku, fino al giorno in cui ci rivedremo di nuovo!).

L’edizione italiana dell’anime, acquisita da Mediaset e trasmessa su Italia 1, ha avuto inizio il 23 dicembre 2016 ed è stata completata con l’ultimo episodio andato in onda il 29 settembre 2019.

Il sequel diretto della serie anime è il 20° film animato del franchise, Dragon Ball Super: Broly uscito il 28 febbraio 2019 con Koch Media Italia e Anime Factory.

La versione manga è realizzata a cadenza mensile, ideata e sceneggiato da Akira Toriyama e disegnata da Toyotaro. Il manga è serializzato su V-Jump (Shueisha) dal 20 giugno 2015 ed è attualmente giunto al capitolo 68, con i primi 64 scritti raccolti in 14 volumi. Il manga sta in questo momento affrontando l’arco narrativo inedito di “Granola, il Sopravvissuto”.

L’edizione italiana del manga è affidata a Star Comics con i primi 12 volumi già disponibili per l’acquisto:

“Diverso tempo è trascorso dalla grandiosa battaglia tra Goku e Majin Bu, e ora una nuova minaccia incombe sul mondo che ha ritrovato la pace… Questa volta il nemico arriva dal “Sesto Universo”! Comincia un Dragon Ball completamente nuovo, che riprende le avventure dei Saiyan da dove si erano interrotte!“

