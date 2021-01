In arrivo le nuove mascherine anti Covid-19 a tema Sailor Moon, in edizione limitata, che saranno presto in vendita presso il negozio Sailor Moon di Harajuku.

Sailor Moon – in attesa del film ecco le mascherine tematiche

Le nuove mascherine di Sailor Moon si basano sulle varie trasformazioni della guerriera sailor e sono disponibili in tre varietà: “Transformation Brooch”, “Crystal Star Compact” e “Cosmic Heart Compact”.

Sono colorate di un grazioso rosa pastello e il design semplice permette di poterle indossare sia da adulti che da ragazze.

Ai lati della mascherina è presente un logo, che raffigura i vari gioielli usato da Usagi per trasformarsi in Sailor Moon. La cosa particolare di queste mascherine è che sono state progettate specificamente per evitare di far sembrare il viso di chi le indosse grande (una richiesta popolare tra le donne giapponesi), il che le rende un po’ più piccole del normale e quindi non adatte a tutti.

Tuttavia come lasciarsi sfuggire la possibilità di distinguersi dalla massa e indossare un accessorio di uso quotidiano e alla moda? Le mascherine verranno rilasciate il 22 gennaio e saranno vendute per 1.000 yen (7,97 euro) solo presso il Sailor Moon Store o tramite il fan club ufficiale, Pretty Guardians.

In fondo, chi l’ha detto che le mascherine anti Covid non devono essere solo funzionali ma anche alla moda?

A proposito di Sailor Moon Eternal

Sailor Moon Eternal tornerà nei cinema Giapponesi il prossimo 11 Febbraio con la seconda e ultima parte della trasposizione animata della saga Dead Moon del manga originale di Naoko Takeuchi.

Chiaki Kon (Sailor Moon Crystal Stagione 3) dirige i film sotto la supervisione della Takeuchi presso Toei Animation e Studio Deen.

La prima parte di Sailor Moon Eternal è uscita nei cinema giapponesi l’8 Gennaio.

Il manga di Sailor Moon è pubblicato in Italia da Edizioni Star Comics.

