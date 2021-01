Il sito web The Wrap ha riportato i 27 film che sono stati presentati per essere presi in considerazione nella categoria Film d’Animazione alla 93ª edizione degli Oscar. Un massimo di cinque film della lista riceveranno la nomination.

Gli anime candidati agli Oscar

I seguenti film anime sono candidati per ricevere la nomination come Miglior Film d’Animazione ai prossimi Premi Oscar:

Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba – The Movie: Mugen Train basato sul manga di Koyoharu Gotouge

Earwig e la Strega di Studio Ghibli e Goro Miyazaki

Lupin III The First basato sulla serie manga di Monkey Punch

On-Gaku: Our Sound di Kenji Iwaisawa

Ride Your Wave di Masaaki Yuasa

Miyo – Un amore felino di Junichi Sato e Tomotaka Shibayama

Gli altri film di animazione internazionali presentati per la nomination includono:

Accidental Luxuriance of the Translucent Watery Rebus

Bombay Rose

Calamity

The Croods: A New Age

Dreambuilders – La fabbrica dei sogni

Kill It and Leave This Town

Mosley

My Favorite War

Nos Ili Zagoyor Ne Takikh

N. 7 Cherry Lane

Onward – Oltre la magia

Over the Moon – Il fantastico mondo di Lunaria

Scarpette rosse e i sette nani

Scoob!

Shaun, vita da pecora: Farmageddon – Il film

Soul

SpongeBob – Amici in fuga

A spasso con Willy

Trolls World Tour

La famiglia Willoughby

Wolfwalkers – Il popolo dei lupi

L’Academy annuncerà i candidati il ​​15 marzo.

La 93ª edizione degli Academy Awards si terrà il 25 aprile, con un ritardo di due settimane a causa della nuova malattia da coronavirus (COVID-19).

Nel 2019, l’Academy ha modificato le regole di idoneità per la categoria Film d’Animazione, rimuovendo il requisito che gli otto lungometraggi di animazione idonei avessero bisogno di uscite cinematografiche in un solo anno solare per poter essere candidati nella categoria.

Inoltre, la votazione delle candidature è aperta automaticamente ai membri del settore Cortometraggi e Lungometraggi di Animazione, mentre gli altri membri devono iscriversi per partecipare alla votazione.

