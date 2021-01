La serie manga Girl from the Other Side di Nagabe, come sappiamo, si concluderà con il volume 11 che uscirà nelle librerie del Giappone il 10 Aprile 2021.

Attraverso il proprio account Twitter ufficiale il 19 Gennaio 2021 l’autore ha comunicato di aver consegnato il manoscritto dell’ultimo capitolo della serie: non ci resta dunque che leggere l’epilogo di questa affascinante opera.

A proposito di Girl from the Other Side

In Giappone Girl from the Other Side: Siúil, a Rún viene pubblicato sulla rivista Monthly Comic Garden di Mag Garden dal 5 Settembre 2015.

Dal manga Wit Studio (L’Attacco dei Giganti, The Ancient Magus Bride) ha tratto un corto animato, proiettato in anteprima il 1 Agosto 2019 al Fantasia International Film Festival di Montreal e allegato all’edizione speciale del volume 8.

In Italia esce per J-POP Manga e al momento l’edizione italiana è arrivata al volume 9:

Un tempo, in una terra molto lontana, vi erano due regni. In uno, “l’esterno”, risiedevano creature dall’aspetto grottesco il cui tocco portava un maledizione. Nell’altro, “l’interno”, c’era un rifugio sicuro per gli esseri umani. L’incontro fatidico tra due abitanti dei regni in guerra, che non avrebbero potuto incontrarsi, fa sbocciare questa piccola storia. Questa è la favola dell’oscura creatura e della bambina, che indugiano sul calar della sera, al confine tra il giorno e la notte.

Non solo Girl from the Other Side

Dello stesso autore J-POP ha in catalogo anche la raccolta Wizdoms:

Tanto tempo fa il saggio stregone Wizdom conferì agli animali le stesse capacità degli esseri umani. Per fare onore al suo dono, fu fondata la scuola di magia “Wizdoms”, dove vivere insieme e scoprire cose nuove sul mondo, l’amore lontano dai pregiudizi e l’amicizia. In un’atmosfera incantata si mescolano storie toccanti e umoristiche, rese uniche da protagonisti fantastici ma con sentimenti reali.

