Come ben sappiamo, il 2021 è un anno speciale per Pokemon GO che si appresta a festeggiare il suo quinto compleanno. Per questo Niantic Labs, la società creatrice di Pokémon Go, ha dato il via a un programma ricco di eventi per gli allenatori di Pokémon, chiamato Tour di Pokémon GO: Kanto!

Le ultime notizie affermano che la prossima tappa dell’evento è Johto e che verrà aumentato il tasso di cattura dei Pokémon di seconda generazione ma non solo! Verrà resa disponibile, per la prima volta, la forma di Miltank.

Pokémon GO – il January Community Day

Data la situazione mondiale del COVID-19, l’azienda aveva già apportato dei cambiamenti, diminuendo la distanza di scambio così da venire incontro ai giocatori e facilitarne l’interazione.

Johto, collocata a ovest di Kanto, a nord di Hoenn e a sud di Sinnoh, sarà la prossima regione presente nella celebrazione del conto alla rovescia di Pokémon GO.

Finalmente sarà possibile catturare Shiny Miltank, uno dei Pokémon di seconda generazione, una grossa mucca bipede, principalmente di colore rosa con dei dettagli neri come le zampe che non si evolve da o in nessun altro Pokémon.

Miltank apparirà in Pokémon GO per la prima volta in assoluto! Infine i fan di Pokémon: Oro e Argento avranno la possibilità di incontrare più frequentemente alcuni dei loro Pokémon preferiti.

Tour di Pokémon GO: Kanto

L’evento Tour di Pokémon GO: Kanto è stato ideato per festeggiare l’anniversario di Pokémon e il quinto di Pokémon GO, evento a cui possono partecipare tutti gli allenatori di tutto il mondo con un biglietto. Un evento che mette alla prova le abilità di cattura dei Pokémon e, come in Pokémon Rosso e in Pokémon Verde, è molto importante fare scambi con un amico che partecipa all’altra versione.

Non importa la città o il Paese in cui si gioca perché tutti gli allenatori ritorneranno nella regione da dove tutto ebbe inizio: Kanto. E non è finita qui! Infatti, durante l’evento Tour di Pokémon GO: Kanto, i primi 150 Pokémon inizialmente scoperti nella regione di Kanto saranno disponibili come Pokémon cromatici.

I giocatori possono partecipare a questo evento gratuitamente, ma Pokémon Go offre anche un’esperienza a pagamento. I giocatori che acquistano un biglietto potranno incontrare tutti i Pokémon di Kanto e avranno anche accesso a ricerche speciali il cui premio è Mew!

Acquista il gioco di Pokémon per Nintendo Switch Pokemon: Let’s Go, Pikachu!