Nel 1996, il regista Robert Rodriguez ha collaborato con Quentin Tarantino per realizzare il film horror Dal Tramonto all’Alba, che si è anche guadagnato un prequel e un sequel, oltre a tre stagioni di una serie TV.

Rodriguez ha recentemente confermato che mira a continuare le avventure di quel mondo con una serie animata.

Dal Tramonto all’Alba – Il progetto della serie animata nelle parole di Robert Rodriguez

Il regista non ha divulgato molti dettagli sul progetto, a parte il fatto che vorrebbe continuare a esplorare il mondo visto nei film e negli spettacoli televisivi, invece di essere una sorta di rivisitazione. Al momento non è noto quali membri del cast da progetti precedenti potrebbero tornare nella serie animata. Ecco le parole di Robert Rodriguez:

“Ho la mia rete televisiva [El Rey]. E avevo bisogno di creare una programmazione, quindi Quentin e io ne controlliamo ancora i diritti. Così ho detto, ‘Oh, wow, mi piacerebbe espandere la storia di Santánico Pandemonium e l’intera tradizione dei vampiri aztechi per la mia rete’ “.

Il regista ha proseguito:

“E poi a livello internazionale è stato pubblicato come originale Netflix, penso sia probabilmente come l’hai vista tu. Ma qui era una serie originale per la mia rete televisiva, una rete televisiva d’azione chiamata “El Rey”, che è, sai, il luogo in cui stiamo cercando di arrivare alla fine di Dal Tramonto all’Alba, quindi è perfettamente adatta. Questo è stato originariamente il motivo per cui l’abbiamo fatto, quindi ne abbiamo fatte tre stagioni. E ora stiamo sviluppando un Dal Tramonto all’Alba animato. Sei la prima persona a sentirlo!“.

Nel film originale, George Clooney e Quentin Tarantino hanno interpretato due fratelli criminali in fuga dalla legge che prendono in ostaggio una famiglia mentre finiscono per rifugiarsi in una discoteca mentre aspettano per un appuntamento il mattino successivo. L’unico problema è che lo staff del club è composto da vampiri che imprigionano tutti i clienti all’interno del locale per banchettare.

Acquistate la trilogia dal Tramonto all’Alba (3 Blu-Ray) QUI!