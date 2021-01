Che cosa succede quando la breakdancing incontra il mondo degli anime? I Real Akiba Boys sembrano aver realizzato l’impossibile. Il risultato vi lascerà senza fiato.

Real Akiba Boys – un nuovo modo di fare breakdancing

Esistono Otaku di tutti i tipi. C’è chi ama collezionare merchandising, chi guarda da solo o in compagnia la nuova serie animata del momento, chi preferisce cantare le sigle anime al karaoke e chi ancora decide di creare delle vere e proprie coreografie! Il ballo è infatti un passatempo popolare per molti otaku. Ad esempio molto diffusa è la “wotagei”, che include salti, battimani, ondeggiamento delle braccia e grida e uso di bacchette colorate.

La compagnia di ballo professionale Real Akiba Boys (o RAB in breve) è una squadra di nove membri proveniente da Akihabara che afferma di amare così tanto gli anime da volere diventare parte di un anime loro stessi. In qualità di ballerini professionisti, sono specializzati nell’esecuzione di vari tipi di danze di strada ballate su canzoni popolari otaku, come canzoni a tema anime e musica dei vocaloid. Nel video in apertura puoi vedere tre dei membri ballare sull’opening dell’ultima stagione dell’Attacco dei Giganti.

Se ami le canzoni degli anime e guardi i balli di strada, diventerai presto un fan di RAB. Il gruppo si era già fatto notare quattro anni fa quando ha dato il via alla Koi Dance, il cui video è diventato virale. Hanno un canale YouTube, un account su Nico Nico Video e ovviamente sono attivi su piattaforme di social media come Twitter, Instagram e Facebook.

Su YouTube hanno rilasciato un video di due ore in cui ballano molte famose canzoni anime, e dei vocaloid, tra cui alcune dai Pokémon, Yokai Watch, Your name, La malinconia di Haruhi Suzumiya e Hatsune Miku. Ogni canzone è stata eseguita dal vivo dalla “party funk band” Futarime no Giant, completa di esibizioni di canto dal vivo, quindi è uno spettacolo piuttosto divertente. Puoi guardare cliccando qui.

Inoltre terranno un’esibizione dal vivo il 17 aprile al TSUTAYA O-WEST di Shibuya.

