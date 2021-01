Sei un allenatore di Pokémon? Pikachu è tra i tuoi Pokémon preferiti? Ottimo, perché è in arrivo il BA-110PKC, il nuovo modello del brand BABY-G di orologi indistruttibili da donna, dedicato a Pikachu.

Pokémon – l’orologio dedicato agli amanti di Pikachu

Non è la prima volta che Casio e i Pokémon collaborano insieme.

Già nel 2019 la Baby-G aveva realizzato degli orologi sportivi a tema Pokémon per festeggiare il venticinquesimo anniversario del brand. Quel modello era caratterizzato da motivi realizzati con la tecnica del dot painting, che richiamava le grafiche del videogame degli anni ’90 in cui furono lanciati il brand BABY-G e i Pokémon, e gli elementi di Pikachu presenti sull’orologio digitale furono molto apprezzati in tutto il mondo.

Il nuovo orologio è un modello digitale-analogico con un motivo dinamico che rappresenta l’immagine attiva del brand BABY-G. La batteria ha una durata di 10 anni, è resistente all’acqua, ha l’incredibile capacità di sopravvivere a una caduta di 10 metri, è dotato di 5 allarmi giornalieri e di un calendario automatico.

Presenta un pattern camouflage e un Pikachu femmina, identificata dalla sua caratteristica coda a forma di cuore, che fa la sua comparsa sul cinturino e sul passante dell’orologio, colorato nei toni del rosa e del marrone cioccolato.

Secondo Casio, il cinturino dell’orologio raffigura Pikachu mentre si gode i grandi spazi. Inoltre, guardando da vicino il quadrante dell’orologio le lancette delle ore e dei minuti assomigliano alle orecchie di un Pikachu! E non è tutto: osservandolo di lato si scoprono altre due orecchie, tra le 7 e le 8 e le 10 e le 11.

L’orologio verrà confezionato all’interno di un’adorabile Poké Ball, che lo rende un ottimo regalo per te o per una collega allenatrice.

Disponibile in Giappone dal 5 febbraio, il modello BA-110PKC sarà venduto al dettaglio per 19.800 yen (157,81 euro) ovunque vengano venduti orologi Baby-G.

Dai un’occhiata al gioco per Nintendo Switch Pokémon Spada + Pass Di Espansione