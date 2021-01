L’Attacco dei Giganti 4 è iniziata immediatamente con il botto per poi arenarsi brevemente, prima di dare il via alla battaglia finale fra Eldiani e Marleyani. La puntata più recente dell’anime, di cui trovate qui la mia entusiastica recensione, è già entrata nel cuore di Marley e del conflitto, e i fan sono entusiasti all’idea di cos’altro ha in serbo per loro la serie!

Man mano che ci avviciniamo alla conclusione, tutti gli occhi sono puntati su Eren Jaeger, poiché i nostri eroi hanno mostrato un lato oscuro di se stessi che pochi conoscevano. L’episodio più recente di L’Attacco dei Giganti 4 ha dimostrato quanto possa essere spaventoso Eren.

L’Attacco dei Giganti 4 – Brutal Assault

Come potete vedere di seguito, L’Attacco dei Giganti 4 ha pubblicato un promo per l’episodio 66, ed è a dir poco esplosivo. Eren continua la sua battaglia contro Marley, seminando panico, distruzione e morte.

Attack on Titan Episode 66 Preview pic.twitter.com/ia2mJwi2ha — Attack on Titan Wiki (@AoTWiki) January 17, 2021

La guerra è tutt’altro che finita. Marley ha sempre voluto schiacciare i demoni ribelli di Paradis, e di certo nessun marleyano si aspettava che Paradis non solo li invadesse sul proprio territorio, ma anche con una violenza che ricorda molto quella impiegata durante l’attacco al Wall Maria. Eren ha fatto assaggiare ai marleyani la loro stessa medicina, ma a prezzo di una parte dela sua anima. Ora, il ragazzo dovrà convivere con la consapevolezza di aver ucciso moltissimi innocenti.

Tutte le stagioni della serie di animazione completa L’attacco dei Giganti sono disponibili per la visione GRATUITA su VVVVID, e potrete godervi ogni singolo episodio semplicemente iscrivendovi al celebre servizio di streaming di Dynit.

Vi ricordo infine che gli episodi che costituiscono l’attesissima quarta e ultima stagione, L’Attacco dei Giganti 4, saranno disponibili per la visione ogni martedì mattina a partire dalle ore 8:00 in maniera del tutto GRATUITA su VVVVID, e se siete abbonati al servizio di streaming a pagamento Amazon Prime Video potrete godervela anche su questa piattaforma.

Acquistate L’attacco dei giganti (Vol. 1-5) QUI!