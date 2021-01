Marco Checchetto ridisegnerà il costume di Captain Marvel mentre l’artista italiano Jacopo Camagni è il nuovo disegnatore, Kelly Thompson si occuperà dei testi.

Captain Marvel: un costume “italiano”

Ai microfoni di SyFy WIRE, Thompson ha svelato alcuni dettagli in anteprima riguardo il la nuova saga di Captain Marvel disegnata dall’artista italiano Jacopo Camagni, tra cui il nuovo costume curato da Marco Checchetto.

Jacopo Camagni aveva già lavorato con Marvel Comics in alcune serie di rilevanza, come Deadpool, Spiderman, Star Wars e Kanan, mentre Marco Checchetto collabora con la Casa delle Idee dal 2007 e ha prodotto opere del calibro di Daredevil, Star Wars e X-Men.

Il costume di Carol è più scuro e sportivo, inoltre indossa un mantello con un cappuccio. Thompson ha detto che il costume sarà scaturito dagli eventi dell’attuale arco “The New World“, che vede Captain Marvel bloccata in un futuro oscuro.

Successivamente, Thompson ha rivelato che Carol si sentirà vulnerabile alla magia dopo l’ultimo arco narrativo, che affronterà in prima persona.

Ha inoltre anticipato che l’attuale arco narrativo vedrà Captain Marvel cercare di salvare la vita di miliardi di persone e prevenire la futura apocalisse, anche se le probabilità sono tutte contro di lei. Imparare a difendere e usare la magia sembra un buon inizio nel tentativo di salvare il mondo, ma Thompson avverte:

“Oh. Non andrà bene”.

Ha continuato:

“Letteralmente nessuno vuole che Carol conosca la magia [ridendo].”

Il futuro di Captain Marvel

Nonostante Captain Marvel sia uno dei più forti, se non il più forte, supereroe presente nei Marvel Comics, sembrerebbe che il suo sguardo in un futuro non ideale le abbia fatto capire che la magia è l’unico modo per impedirlo. Anche considerando la facilità dell’uso degli incantesimi, non sarà certamente una transizione facile per Carol, ma ciò che è certo è che ci proverà con una veste elegante addosso.

L’albo 28 di Captain Marvel uscirà ad aprile 2021 negli Stati Uniti.

