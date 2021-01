Marvel Comics ha svelato il nuovo What If? Spider’s Shadow di Chip Zdarsky, Pasqual Ferry e Matt Hollingsworth in cui Peter Parker non ha mai gettato via la tuta nera, impregnata del simbionte Venom.

Spider-Man resta Venom in Spider’s Shadow

Programmato per l’uscita ad aprile, Spider’s Shadow è ambientato in un mondo in cui Peter Parker non ha mai rinunciato al suo costume da simbionte alieno. Lo sviluppo della storia seguirà le trame tessute da Chip Zdarsky, che scriverà la serie illustrata da Pasqual Ferry e Matt Hollingsworth.

“Sono entusiasta di dare il via a una nuova era di storie di ‘What if?’ con questa storia di Spider-Man andato a male! Quanto sarà cattivo? Avrà un pizzetto e nessun trattino nel suo nome? Leggete il primo albo per scoprirlo! Ma seriamente, sento che con Spider’s Shadow stiamo esplorando alcune situazioni oscure con Spidey e l’Universo Marvel, rendendolo bello e divertente da leggere. Penso che i fan di vecchia data lo adoreranno e i nuovi lettori rimarranno stupiti a quello che la Marvel ci permette di fare”

Ha detto Zdarsky:

“Pasqual e Matt stanno facendo un lavoro straordinario con questo fumetto. Quando ogni pagina arriva, le condivido con tutti i miei amici anche se la Marvel dice che non mi è permesso farlo.”

Marvel Comics, in accompagnamento all’annuncio, ha svelato in anteprima la copertina e una breve descrizione della trama:

Peter Parker una volta ha indossato un abito alieno che gli ha quasi distrutto la vita, ma se non lo avesse mai tolto? Ignorando ogni avvertimento, Spidey abbraccia l’oscuro simbionte! Perseguitato da terribili incubi ed esausto da una raffica infinita di cattivi, Peter sembra non riuscire a prendersi una pausa in questi giorni. Quindi, quando lo Hobgoblin attacca, trova un eroe alla fine della sua corda… e vulnerabile a nuovi impulsi oscuri. Spider-Man sta per cambiare le sue regole, ma è davvero Peter a comandare?

Spider-Man: Spider’s Shadow è previsto in uscita ad aprile 2021 negli Stati Uniti.

