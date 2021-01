Tramite un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, Marvel Comics ha annunciato il termine della saga di Black Panther di Ta-Nehisi Coates, che avverrà con il numero 25 di aprile.

Black Panther nelle stelle

Disegnato da Daniel Acuña, e per l’ultimo volume anche da Brian Stelfreeze, l’albo #25 porterà ai fan la fine trionfante dell’acclamata saga intergalattica di Black Panther, intitolata “Impero intergalattico di Wakanda”.

Dal 2016, anno in cui Black Panther è stato assegnato allo scrittore Coates, il titolo è stato insignito del National Book Award e best-seller del New York Times, trasformando completamente il mito della Pantera Nera fino a quel momento conosciuto. Cinque anni dopo, Ta-Nehisi lascia il mondo di Wakanda cambiato per sempre, gettando le basi per una prossima audace era dell’iconico eroe Marvel.

La corsa di Coates

“Ta-Nehisi ha escogitato un finale davvero speciale qui, che non solo conclude la storia attuale del tentativo di T’Challa di fermare la conquista di Wakanda da parte dell’Imperatore N’Jadaka, ma tratta anche di elementi che risalgono al l’inizio della corsa di Ta-Nehisi. E a tal fine, siamo così entusiasti che Brian Stelfreeze, l’artista che ha contribuito a lanciare questa corsa, torni a disegnare l’epilogo di questo numero “

Ha detto l’editor Will Moss:

“BLACK PANTHER # 25 è una conclusione immensamente soddisfacente, con colpi di scena che non vedrete arrivare e ripercussioni che si faranno sentire negli anni a venire.”

Coates ha portato l’eroe di Wakanda all’inferno e poi ha espanso i limiti allo spazio e alle stelle lontane, ma durante il numero finale porterà Black Panther al punto di partenza, alla casa che tempo addietro si era lasciato alle spalle e alla corona che non ha mai accettato totalmente.

Il viaggio si concluderà, ma rimarrà la leggenda

Brian Stelfreeze disegna le copertine, assieme al famoso illustratore Sam Spratt:

