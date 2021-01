Dragon Ball Super 68: Vegeta diventerà Dio della Distruzione?

V-Jump (Shueisha) e MANGA Plus hanno pubblicato il Capitolo 68 di Dragon Ball Super con il secondo capitolo dell’arco narrativo de Il Sopravvissuto Granola. Il manga è scritto da Akira Toriyama e disegnato da Toyotaro.

ATTENZIONE: L’ARTICOLO CONTIENE SPOILER.

La vita è, almeno apparentemente, alla normalità e Goku e Vegeta tornano ad affinare le loro grandi capacità da guerrieri nel mondo del Dio della Distruzione del 7° Universo, Beerus.

Mentre Goku alza i pugni contro Whis nel padroneggiare l’Ultra Istinto, apprendendo la presenza di livelli di forza del potere angelico, la scena si sposta su Vegeta dal momento che Beerus gli chiede come mai non ci provi anche lui.

Il potere del Dio della Distruzione

Fiero e forte del suo orgoglio, Vegeta dichiara che l’Ultra Istinto non fa al caso suo e che supererà Goku con un altro metodo… e forse il metodo è stato svelato in questo capitolo: con il potere del Dio della Distruzione.

Beerus, sganciando la bomba, rivela che l’Ultra Istinto non è l’unico potere usato dagli Dei, ovvero ve ne è uno per Angeli (per gli animi sereni, nel caso di Goku) e uno per gli Dei della Distruzione (per animi più freddi e staccati, nel caso di Vegeta).

Vegeta, dunque, resta incredibilmente colpito dalla notizia e chiede subito a Beerus di parlargli della tecnica.

Il metodo per Vegeta

Il Dio, tuttavia, non gli farà da maestro (come Whis con Goku), ma andrà ad allenarsi per contro suo e se il Principe lo vorrà davvero (e qui vediamo un Beerus molto provocatorio) potrà osservarlo per capire come un po’ come apprendere il potere di un Dio della Distruzione.

Che anche Beerus sia desideroso di un allievo? Finalmente ne avrà trovato uno? Sarà ora interessante scoprire questo nuovo potere e vedere se Vegeta si avvicinerà al livello di Goku con un mezzo che davvero gli si addice.

La cosa certa, infine, è che in Dragon Ball ha avuto inizio una nuova stagione di power-up.

Dragon Ball Super – Capitolo 68: data di uscita e dove leggerlo

Il capitolo è disponibile dal 20 gennaio 2020 attraverso il numero mensile di V-Jump (Shueisha). Dallo stesso giorno simultaneamente, gratuitamente e legalmente è disponibile per lettura su MANGA Plus.

Acquistate ORA “Dragon Ball Super 12” – Edizioni Star Comics