Dragon Ball Super 68: svelati i livelli dell'Ultra Istinto

V-Jump (Shueisha) e MANGA Plus hanno pubblicato il Capitolo 68 di Dragon Ball Super con il secondo capitolo dell’arco narrativo de Il Sopravvissuto Granola. Il manga è scritto da Akira Toriyama e disegnato da Toyotaro.

ATTENZIONE: L’ARTICOLO CONTIENE SPOILER.

Con Moro ormai fuori dai giochi, la vita dei Saiyan sembra essere tornata alla normalità. Nel mondo del Dio della Distruzione, Beerus, Goku riprende ad affrontare Whis per affinare i suoi allenamenti, in particolare per controllare sempre meglio il potere degli Angeli.

Al via con il combattimento amichevole, apprendiamo che Goku è ormai in grado di giungere all’Ultra Istinto perfetto (dai capelli argentei) sin da subito mediante l’ultimo allenamento intrapreso con l’ex Angelo Merus.

Il percorso per un Ultra Istinto sempre migliore

Mentre il combattimento avanza, Goku viene sopraffatto da Whis il quale gli rivela che aver raggiunto quel livello di Ultra Istinto in realtà è solo il punto di inizio. L’Angelo del 7° Universo, a rendere ancor più interessante la conversazione, dichiara a Goku che in realtà la modalità di combattimento possiede dei livelli e che Goku, al momento, si attesta a quello di Merus.

Ci sono, quindi, dei livelli di perfezionamento dell’Ultra Istinto così suddivisi:

1° stadio: Goku/Merus;

2° stadio più potente: Whis;

3° e stadio ancor più potente: Grande Sacerdote.

Akira Toriyama e Toyotaro, pertanto, ci presentano una modalità di evoluzione sempre più in stile Super Saiyan: ovvero a stadi.

Si apre quindi un nuova strada verso il superamento di nuovi limiti per Goku il quale dalla notizia ne resta entusiasta. Sicuramente vorrà raffinare sempre più il suo Ultra Istinto che, seppur perfetto, è allo stato base.

Dragon Ball Super – Capitolo 68: data di uscita e dove leggerlo

Il capitolo è disponibile dal 20 gennaio 2020 attraverso il numero mensile di V-Jump (Shueisha). Dallo stesso giorno simultaneamente, gratuitamente e legalmente è disponibile per lettura su MANGA Plus.

