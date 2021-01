Qualche giorno fa, Capcom ha invitato i suoi fan a registrarsi ad una beta chiusa per un loro gioco di Resident Evil Multiplayer in arrivo.

C’è chi ha affermato che si tratti di un contenuto legato al nuovo Resident Evil Village, ma questo non spiegherebbe tutta la segretezza mantenuta da Capcom fino ad ora. Del resto, manca solo un giorno al Resident Evil Showcase in cui vedremo finalmente novità sulla serie e non solo sul nuovo capitolo.

C’è anche da dire che la beta di cui sopra verrà fatta su PS4 e Xbox One, mentre non è ancora certa l’uscita del nuovo gioco su queste console. Che sia davvero in arrivo un altro capitolo di cui fino ad ora non si sapeva nulla? Lo scopriremo domani.

Resident Evil 8 e Resident Evil Multiplayer – annunci vicini?

Diversi mesi fa un insider aveva fatto chiarezza sui motivi della scelta di fare uscire Resident Evil Village solo sulla prossima generazione. Pare infatti che la nuova veste grafica non solo sia ancora in fase di sviluppo, ma che per evitare problemi di caricamenti di texture il gioco necessiti di macchine più potenti. Inoltre, nonostante Resident Evil 8 non sarà un open world, avrà comunque un’area di gioco piuttosto ampia ed esplorabile che, su PS4 e Xbox One, richiederebbe troppi tempi di caricamento e rallentamenti generali.

Negli ultimi mesi si è invece fatta marcia indietro su questo aspetto e pare che il gioco uscirà anche su PS4 e Xbox One. Questo permetterebbe una più ampia diffusione del titolo. Con il Resident Evil Showcase sono in tanti a chiedersi se molti dubbi e domande verranno fugate in maniera definitiva e avremo finalmente tutte le risposte sull’uscita del nuovo gioco e sull’esistenza di un Resident Evil Multiplayer. Con ilsono in tanti a chiedersi se molti dubbi e domande verranno fugate in maniera definitiva e avremo finalmente tutte le risposte sull’uscita del nuovo gioco e sull’esistenza di un Molti fan si sono anche domandati come mai si sia scelto il titolo “Village” piuttosto che un lineare “Resident Evil 8” che tutti si aspettavano. La casa di sviluppo ha spiegato che, nonostante il numero 8 sia implicito tramite i numeri romani VIII all’interno del titolo, vuole mantenere l’attenzione sul villaggio.

Attendiamo quindi domani 21 gennaio per il Resident Evil Showcase e magari la presentazione di Resident Evil Multiplayer.