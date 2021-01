Toby Fox, il geniale creatore di Undertale, ha aggiornato i suoi fan sullo stato dello sviluppo della seconda parte di Deltarune. Toby Fox, pubblicando su twitter l’immagine di un toilette gigante in una schermata di gioco, ha poi subito aggiunto un ulteriore tweet di risposta affermando che “[…] lo sviluppo del capitolo 2 sta andando bene! Non so bene cos’altro dire, ma mi sento ottimista al riguardo.” Sicuramente poche parole, ma abbastanza affinché i fan si infiammassero e risorgessero dal torpore generale.

Già alcuni mesi fa Toby Fox aveva pubblicato una richiesta di lavoro sul suo sito poiché il progetto era ormai divenuto ingestibile. Non a caso nel suo tweet è taggata un’artista specializzata in pixel art 2D, che probabilmente sta collaborando con lui alla seconda parte di Deltarune. In attesa di altre notizie, vi ricordiamo che la prima parte del gioco è disponibile gratuitamente per PC, Switch e anche PS4. Non si sa la seconda parte sarà invece a pagamento.

Deltarune e Undertale – qual è la connessione?

Undertale era stato un fulmine a ciel sereno e uno dei migliori titoli di tutto il 2015. Toby Fox è anche un musicista piuttosto richiesto, tant’è che aveva composto lui la colonna sonora di Pokémon Spada e Scudo. Undertale era riuscito a conquistarsi un posto nel cuore dei giocatori grazie al suo continuo rompere la quarta parete, e le stesse regole dei videogiochi.

Deltarune era stata una sorta di reinterpretazione di Undertale, con personaggi, luoghi e situazioni simili, ma con presupposti e risultati differenti. Siamo davvero curiosi di vedere cos’altro saprà inventarsi Toby Fox e in che modo potrà rendere di nuovo interessante il suo mondo. Ricordiamo che la prima parte aveva un gameplay da gioco di ruolo a turni molto più rifinito e dinamico di Undertale.

La tazza di Undertale! Uno dei tanti simpatici gadget generati da questo gioco.