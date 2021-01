Disney+ ha diffuso il trailer di Pixar Popcorn.

Si tratta di una collezione, composta da 10 mini cortometraggi, che vede protagonisti i personaggi dei film Pixar più amati come Toy Story – Il Mondo dei Giocattoli, Alla ricerca di Nemo, Cars – Motori Ruggenti e Gli Incredibili – Una “normale” famiglia di supereroi in nuove brevissime storie create dai talentuosi animatori dei Pixar Animation Studios.

Pixar Popcorn debutterà sulla piattaforma streaming il prossimo 22 gennaio. Trovate il trailer in testa all’articolo mentre questo è il poster ufficiale:

Viene confermato il lancio di Disney Star il 23 febbraio 2021 come parte integrante

di Disney+, con la propria sezione sulla piattaforma e una nuova e prestigiosa

proposta di serie di intrattenimento, film, documentari e altri titoli che raddoppieranno

i contenuti disponibili per gli abbonati di Disney+ – per tutti i dettagli cliccate QUI.

Fra le novità di febbraio Disney+ sul versante animato spiccano:

Ispirato dalle emozionanti ambientazioni, dai temi e dai personaggi elementari di Frozen 2- Il segreto di Arendelle dei Walt Disney Animation Studios, l’acclamato regista Jeff Gipson (Cycles) dà vita a questo racconto fantasioso e vibrante ambientato in una foresta incantata al di fuori di Arendelle. Una riunione di famiglia per una serata di favole della buonanotte prepara il palcoscenico per una magnifica avventura in un mondo colorato e mitico, che include l’incontro ravvicinato con il Nokk (uno spirito dell’acqua sotto forma di un possente cavallo), Gale (lo spirito del vento giocoso che può manifestarsi come una leggera brezza o una forza furiosa simile a un tornado), i Giganti della Terra (le creature massicce che formano le rive rocciose dei fiumi e sono capaci di un’intensa distruzione al risveglio) e lo Spirito del Fuoco (una salamandra veloce e mutevole di nome Bruni). Mentre la storia si snoda, questi spiriti prendono vita e il mito del loro passato e del loro futuro viene rivelato. La production designer Brittney Lee ha attinto all’eredità dei grandi artisti degli Studios (Eyvind Earle, Mary Blair e lo stesso production designer dei due Frozen, Michael Giaimo) unita al suo istinto, al fine di creare un paesaggio, visivo unico per colori, forme e stile. Proprio come la pietra miliare musicale di Disney Fantasia, ha combinato il potere della musica con una grafica sorprendente, il produttore Nicholas Russell e il regista Gipson hanno coinvolto il compositore Joseph Trapanese (Tron: Legacy) per aiutarli a migliorare l’esperienza di La leggenda di Frozen. Infine, La leggenda di Frozen è un omaggio alla tradizione familiare di Gipson di raccontare storie della buonanotte, compresa una particolare tramandata dal suo bis-bis-bisnonno su un incontro con il fuorilegge Jesse James quando era un giovane ragazzo di campagna che cresceva vicino a Kansas City.