Death Note è il secondo titolo che godrà del trattamento The Best of Planet Manga – Steelbox Collection, linea tenuta a battesimo dal Bleach di Tite Kubo.

All’interno della steelbox da collezione in edizione limitata troveremo una variant esclusiva del numero 1 del manga, un magnete e una cartolina a tema.

La steelbox è una esclusiva del sito web Panini, viene venduta al prezzo di 19,90 Euro e sarà disponibile dal 28 Gennaio 2021.

A proposito di Death Note

Tsugumi Ohba e Takeshi Obata hanno serializzato Death Note all’interno della rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha dal 2003 al 2006.

Il manga ha dato vita a light novel, anime, film e serie tv live action.

Planet Manga presenta così la trama della serie:

Light Yagami è un geniale quanto cinico liceale diciassettenne. La vita lo tedia e il mondo, con la sua ingiustizia, lo disgusta profondamente. Ryuk è un dio della morte, che come tutti i suoi “colleghi” conduce da tempo immemorabile un’esistenza vuota e minata dalla noia. In cerca di distrazioni, Ryuk decide di abbandonare nel mondo degli uomini il suo Quaderno Della Morte, all’apparenza un semplice block notes, ma dotato di un tremendo potere, perché scrivere il nome di una persona sul Quaderno significa decretarne la morte. Dopo aver per caso trovato il Quaderno Della Morte, e averne compreso le potenzialità, Light decide di servirsene per cambiare il mondo, mentre Ryuk lo osserva divertito.

Il 4 Febbraio uscirà in Giappone un nuovo volume Death Note Tanpenshuu contenente le seguenti storie speciali:

A-kira-hen , il più recente one-shot presentato per la prima volta in occasione della mostra dei 30 anni di carriera del maestro Obata nell’Estate 2019 e pubblicato a Febbraio 2020 su Jump SQ;

, il più recente one-shot presentato per la prima volta in occasione della mostra dei 30 anni di carriera del maestro Obata nell’Estate 2019 e pubblicato a Febbraio 2020 su Jump SQ; C-Kira-hen , anche noto come capitolo 109, ambientato tre anni dopo la serie è uscito nel 2008 in concomitanza del film L Change the World;

, anche noto come capitolo 109, ambientato tre anni dopo la serie è uscito nel 2008 in concomitanza del film L Change the World; L:One Day e L:The Wammys House, due brevi capitoli anch’essi pubblicati sulla scia del film L Change the World;

e L:The Wammys House, due brevi capitoli anch’essi pubblicati sulla scia del film L Change the World; Kagamitarou-hen , l’episodio pilota uscito su Weekly Shonen Jump nel 2003;

, l’episodio pilota uscito su Weekly Shonen Jump nel 2003; Tutti i racconti a quattro vignette (yonkoma) pubblicati tra il 2004 e il 2005.

