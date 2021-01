Il minimarket Lawson ha riconfigurato i suoi terminali bancomat in negozio con una nuova interfaccia utente a tema Evangelion, con i personaggi, i font e altri oggetti di design della serie!

Evangelion – i nuovi bancomat

Per chi ha sempre seguito il franchise di Evangelion si ricorderà che all’inizio, aveva difficoltà a trovare accordi di merchandising. Questo ovviamente non è più un problema e al giorno d’oggi non è difficile imbattersi in action figure di eva, gadget di vario tipo e persino cibo ispirato all’anime.

Il problema per i fan oggi non è trovare il merchandising che vogliono, ma risparmiare abbastanza soldi per quegli acquisti d’impulso. Si può quindi pensare che il Giappone abbia creato dei nuovi sportelli bancomat a tema Evangelion proprio per ovviare a questa difficoltà!

La cosa davvero speciale, tuttavia, è che i bancomat parlano con la voce dei protagonisti!

Attualmente, le transazioni saranno guidate dalla voce di Misato (interpretata dalla doppiatrice Kotono Mitsuishi). Il 25 gennaio, Misato passerà questo compito al pilota dell’Unità Evangelion-02 Asuka (Yuko Miyamura), mentre il protagonista Shinji inizierà il 1° febbraio fino al 14 febbraio.

Inizialmente, la promozione avrebbe dovuto sovrapporsi all’uscita dell’ultimo film di Evangelion 3.0+1.0 Thrice Upon A Time, prevista nelle sale giapponesi il 23 gennaio. La data d’uscita del film però continua a slittare e ora è ritardata a tempo indeterminato. Nel frattempo, il cast di Evangelion sarà lì per te se hai bisogno di fare un prelievo per pagare uno dei gadget temantici!

A proposito di Evangelion 3.0+1.0 Thrice Upon A Time

Lo staff del quarto film del nuovo Evangelion comprende Yusuke Matsui (direzione dell’animazione in computer grafica), Takashi Suzuki (direzione tecnica della computer grafica), Manabu Kobayashi (realizzazione modelli 3D), Syuichi Iseki (animazioni chiave), Nanae Hirabayashi, Hiroaki Yabe e Toyonori Yamada (fotografia), Kazuko Kikuchi (colori) e Tatsuya Kushida (fondali).

In Italia i film di Evangelion escono per Dynit in home video e al cinema in collaborazione con Nexo Digital.

