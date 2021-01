Quando si parla di alcune serie manga di lunga durata come Hunter X Hunter, a un certo punto può giungere il momento in cui, da lettori appassionati, ci si chiede se valga la pena investire tanto tempo per iniziare a leggere una serie molto lunga, a maggior ragione se questa non è ancora terminata e magari la fine non si intravede nemmeno all’orizzonte.

Per questo, a volte si può anche decidere di non iniziare nemmeno a leggere una serie prima che sia conclusa, in modo da potersela godere in tutta la sua interezza.

Un altro dubbio riguarda anche l’eventualità che la serie manga che si vuole iniziare a leggere possa giungere mai alla fine magari fra molti anni o, peggio ancora, non concludersi affatto.

Ora che un manga di grande successo come L’Attacco dei Giganti (qui la mia recensione dell’ultimo episodio della stagione finale dell’anime) sta volgendo al termine, il sito di classifiche giapponese Futabanet ha chiesto ai fan giapponesi di quale serie manga vogliono riuscire a leggere il finale prima di passare a miglior vita.

Futabanet ha posto la domanda a 200 uomini e donne giapponesi tra i 30 e i 40 anni, il che potrebbe aver distorto un po’ i risultati, ma ha più senso che chiederlo ai lettori un po’ più giovani, poiché i fan dei manga più maturi potrebbero esserne appassionati fin da quando queste serie sono iniziate. I più giovani forse non erano nemmeno nati quando alcune di queste serie sono iniziate, per darvi una vaga idea di quanto alcune di queste siano longeve (chi ha detto: “One Piece“?).

La Classifica dei manga di cui i lettori giapponesi vorrebbero vedere la fine

Nella classifica che state per leggere, i manga sono stati posizionati da quello che occupa la posizione numero 10 a quello che è arrivato primo. Inoltre, accanto al titolo di ogni opera troverete anche la percentuale di voti che hanno ricevuto durante il sondaggio. Noterete anche che c’è stato un ex aequo.

10. Hajime no Ippo – 1,5%

9. Kingdom – 2%

7. Kobo chan – 3,5%

7. Berserk – 3,5%

6. Le Bizzarre Avventure di JoJo – 4,0%

5. Golgo 13 – 4,5%

4. Il Grande Sogno di Maya – 5,0%

3. Hunter x Hunter – 9,0%

2. One Piece – 14,5%

1. Detective Conan – 31,0%

