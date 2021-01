Jujutsu Kaisen ha condiviso un momento emozionante tra Yuji Itadori e Megumi Fushigoro nell’ultimo episodio. L’anime di Jujutsu Kaisen è finalmente tornato per la seconda metà della sua prima stagione, e ha iniziato un arco nuovo di zecca in cui Yuji affronterà tanti nuovi avversari dalla scuola Kyoto Jujutsu Tech. Ma prima che la serie possa entrare nel pieno dell’azione, Yuji ha dovuto riunirsi con i suoi ex compagni di squadra, Nobara Kugisaki e Megumi Fushigoro. Dopo aver scoperto che era vivo, Yuji e Megumi finiscono per condividere un momento di quiete l’uno con l’altro.

Jujutsu Kaisen – Yuji e Megumi

L’episodio 14 della serie ha mostrato la riunione sorprendentemente esilarante tra il trio principale quando i ragazzi hanno scoperto che Yuji non solo era vivo, ma era stato tenuto lontano da loro. Anche se non scavano troppo a fondo per scoprire il motivo per cui ai due non è stato detto nulla a riguardo, Megumi sa che qualcosa di grosso è successo con Yuji durante quel periodo, e gli chiede in silenzio verso la fine dell’episodio: “Tutto ok?“:

You know you can trust someone when that person can read you like an open book. When the question "you okay?" isn't posed in an ordinary way. Yuji, Megumi and Nobara are lucky to have each other.#JujutsuKaisen #JJK #呪術廻戦 #anitwt pic.twitter.com/8LKXgw4aRf — Jenna ᯓ (@itadoriCEO) January 15, 2021

Anche se i due non avevano lavorato insieme per così tanto tempo, è chiaro che i combattimenti a cui avevano preso parte li avevano avvicinati molto. Megumi è stato in grado di capire solo dall’espressione di Yuji che aveva attraversato un calvario, ma è anche abbastanza maturo da comprendere che Yuji ha già accettato quello che gli è successo. Era un semplice “Stai bene?“, ma ha un grande significato per loro.

Ma ora i due devono anche guardare avanti mentre Yuji e il resto della squadra di Tokyo si preparano ad affrontare la squadra di Kyoto in quella che dovrebbe essere una competizione amichevole. Yuji e Megumi dovranno fare affidamento l’uno sull’altro ancora una volta, e le cose da ora in poi si faranno ancora più interessanti!

