TAMAYURA

di Yuki Ringo

Volume unico, ad Aprile, brossurato, 12X18, B/N

Euro 6,90

Tokyo, primavera del 1922. Il sogno di una vecchia amicizia inaugura quasi profeticamente quello che è il trasferimento del giovane aristocratico Asakura nel dormitorio del liceo. Con grande sorpresa scopre che il suo compagno di stanza è proprio Tachibana, quell’amico d’infanzia con il quale volle tagliare bruscamente i ponti all’età di 13 anni. Un incontro che rimetterà in discussione i sentimenti nascosti del passato. In un’epoca di turbolenze e cambiamenti, i due giovani saranno in grado di affrontare il mondo andando contro gli eventi catastrofici della natura, le convinzioni e le regole imposte dalla società? Ecco a voi una tra le opere BL più struggenti, di carattere storico, firmata Ringo Yuki.