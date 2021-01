Il creatore di Fairy Tail Hiro Mashima ha condiviso un nuovo schizzo di Lucy Heartfilia. Sebbene gran parte dell’attenzione in questo nuovo anno sia quasi tutta rivolta alla nuova serie Edens Zero, l’autore non ha di certo dimenticato la sua precedente opera, dedicando a essa sempre nuovi e preziosi schizzi e immagini condivise con i fan su Twitter.

Fairy Tail – Hiro Mashima disegna Lucy

Per celebrare l’Anno del Bue, sulla scia di molti altri artisti, Hiro Mashima propone un nuovo schizzo di Lucy mentre indossa il suo popolare Star Dress: Taurus Form per l’occasione.

Questo è sicuramente un modo per mantenere vivo il fuoco di Fairy Tail, visto che quest’anno tutta l’attenzione dei fan è rivolta a Edens Zero.

A proposito di Edens Zero

Edens zero debuterrà in Giappone il 10 aprile. È prodotto da JC Staff e diretto da Shinji Ishihara, che in precedenza ha diretto anche l’adattamento anime di Fairy Tail. Mitsutaka Hirota scrive le sceneggiature per la serie e Yurika Sako disegna i personaggi.

Per quanto riguarda il cast principale, Takuma Terashima è la voce dietro Shiki Granbell, Mikako Komatsu si esibisce nei panni di Rebecca Bluegarden e Rie Kugimiya torna da Fairy Tail per fornire la voce di Happy ancora una volta.

Il manga di Edens zero ha inziato a essere serializzato su Weekly Shonen Magazine a giugno 2018 e, a oggi, conta 125 capitoli e 13 volumi pubblicati. ll primo numero dell’opera è disponibile in Italia dal 30 aprile 2019 sotto l’etichetta Star Comics che descrive così la trama:

Il giovane Shiki vive sul pianeta Granbell insieme ai robot che animano un vastissimo parco a tema. Un giorno arrivano due visitatori, i primi a mettere piede su Granbell da circa un secolo: Rebecca, una giovane creatrice di contenuti digitali, e il suo gatto blu Happy. I tre vanno subito d’accordo e diventano amici… Ancora non sanno che questo incontro cambierà i loro destini! Hiro Mashima, osannato autore di Fairy Tail, abbandona le atmosfere incantate della sua famosa serie per intraprendere un incredibile viaggio, a metà tra fantasy e fantascienza, alla scoperta di stelle e pianeti sconosciuti.

Acquista il primo volume di Edens zero