ll sito ufficiale dei film anime di Detective Conan ha annunciato che, in previsione del prossimo film Detective Conan: The Scarlet Bullet (Meitantei Conan: Hiiro no Dangan), sequel del ventitreesimo film Detective Conan: The Fist of Blue Sapphire, il franchise godrà un nuovo film riassuntivo intitolato Meitantei Conan: Hiiro no Fuzai Shōmei (Detective Conan: The Scarlet Alibi).

Detective Conan – il nuovo film riassuntivo

Il film riassuntivo combinerà filmati di vari episodi anime incentrati sulla famiglia Akai e avrà una programmazione limitata di tre settimane dall’11 febbraio al 4 marzo.

La fine della compilation conterrà un video intitolato: Il messaggio segreto di Shuichi Akai, così come un nuovo trailer per Detective Conan: The Scarlet Bullet. Conan racconta la compilation in una traccia audio appena registrata e modificata disponibile in Giappone.

Detective Conan: The Scarlet Bullet – il film

Detective Conan: The Scarlet Bullet è il ventiquattresimo film della serie. Il film doveva uscire il 17 aprile dello scorso anno, ma è stato posticipato dalla sua data originale a causa delle preoccupazioni per il COVID-19. Il film verrà rilasciato il 16 aprile di quest’anno.

Il film è incentrato sull’agente dell’FBI Shuichi Akai, il fratello minore e giocatore professionista di shōgi Shukichi Haneda, sua sorella minore e detective del liceo Masumi Sera, sua madre Mary Sera e lo stesso Conan Edogawa.

Questa la trama del film:

Il Giappone celebra i prossimi World Sports Games, il più grande evento sportivo del mondo, a Tokyo. Il “Japanese Bullet”, il primo treno lineare superconduttore a valvole del mondo, è costruito con la più recente tecnologia giapponese e verrà inaugurato durante la cerimonie di apertura del WSG. Il treno partirà dalla stazione di Shin Nagoya e raggiugerà la stazione di Tokyo a una velocità massima di 1.000 chilometri all’ora. Tuttavia, un bizzarro incidente si verifica durante una festa tenuta da famosi sponsor, che porta a una serie di rapimenti di alti dirigenti. Conan deduce un possibile collegamento con la serie di rapimenti seriali nel WSG, avvenuta 15 anni prima a Boston.

Tomoka Nagaoka (Detective Conan: Fist of Blue Sapphire) dirige il film e Takeharu Sakurai (Detective Conan: Zero the Enforcer) si occupa della sceneggiatura. Katsuo Ono torna a comporre la musica. Il gruppo rock Tokyo Jihen esegue la sigla Eien no Fuzaishōmei (The Eternal Alibi).

Acquista il primo volume di Detective Conan