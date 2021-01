My Next Life as a Villainess – All Routes Lead to Doom! godrà di una seconda stagione che, come annunciato attraverso un teaser video promozionale, debutterà questo Luglio in Giappone.

Possiamo guardare il video in apertura, di seguito la nuova key visual:

A proposito di My Next Life as a Villainess – All Routes Lead to Doom!

Keisuke Inoue (Ao-chan Can’t Study!) ha diretto la prima stagione presso lo studio Silver Link (Non Non Biyori) su sceneggiature coordinate da Megumi Shimizu (Butlers x Battlers, Biancaneve dai Capelli Rossi).

Miwa Oshima (Baka and Test – Summon the Beasts) ha curato il character design.

La prima stagione si compone di 12 episodi, trasmessi a Primavera 2020.

My Next Life as a Villainess – All Routes Lead to Doom! (Otome Game no Hametsu Flag Shika Nai Akuyaku Reijō ni Tensei Shiteshimatta…) nasce come serie di light novel scritte da Satoru Yamaguchi per il sito web Shosetsuka ni Naro! dal Luglio 2014.

Dall’Agosto 2015 la serie viene pubblicata da Ichijinsha in formato cartaceo con le illustrazioni di Nami Hidaka.

La Hidaka cura anche la trasposizione manga, in corso dall’Agosto 2017 sulla rivista Comic Zero Sum.

My Next Life as a Villainess – All Routes Lead to Doom! in Italia

Anche in Italia la prima stagione è disponibile in streaming su Crunchyroll, che così ne presenta la trama:

La ricca ereditiera Katarina Claes viene colpita in testa da un sasso e recupera i ricordi della precedente vita. Si scopre che il mondo in cui vive è il mondo del gioco Fortune Lover, un otome da cui era ossessionata nella scorsa vita…ma è stata inviata come avversario che cerca di ostacolare le storie sentimentali del protagonista! Il miglior finale a cui Katarina possa ambire è l’esilio e il peggiore è la morte! Deve trovare il modo di evitare di attivare le trappole del fato e deve creare il suo luminoso futuro.

Restano inedite le light novel e il manga.

Nel frattempo recupera So I’m a spider, so what?