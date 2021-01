Il nuovo promo di Dragon Ball Super ha introdotto una nuova banda di villain nella serie! Il nuovo arco di Granola il sopravvissuto sta per uscire nel manga e, a quanto pare, al suo interno ci sarà una nuova banda di malfattori insieme al misterioso nuovo guerriero chiamato Granola.

Questa nuova banda di cattivi può essere individuata nel nuovo trailer dell’arco di Granola.

Dragon Ball Super – Tutto sui nuovi villain

Ecco la traduzione del promo (via Reddit):

“Nuovo arco di DBS: Granola il Sopravvissuto

Una volta, su un certo pianeta si è verificata una tragedia

Il sopravvissuto a quell’Inferno, Granola

Granola: “Mi vendicherò di quel bastardo di Freezer…”

Il suo desiderio di vendetta altererà radicalmente l’equilibrio di potere nell’universo.

Son Goku Ultra Istinto

E Vegeta, che cerca di raggiungerlo

Vegeta: “Supererò Kakarot usando un metodo diverso”

Inoltre, un nuovo potere emergente nell’Universo 7

Tra questi…

Nascerà il più grande guerriero dell’universo…

Pesce Oracolo: “Nascerà presto… Il più grande guerriero dell’universo…“

Mentre il fan / traduttore di anime Herms98 ha entusiasmato i fan per questa misteriosa nuova squadra di cattivi con questo chiarimento, che in seguito ho a mia volta tradotto in italiano:

These jerks being the “emerging new force in Universe 7” pic.twitter.com/bEWakruZUW — Todd Blankenship (@Herms98) January 15, 2021

“Questi cretini sono la ‘nuova forza emergente nell’Universo 7’ “

A prima vista, questi cattivi sembrano una banda di pirati spaziali con un tocco eccentrico. Come i fan hanno subito sottolineato, quel piccoletto inquietante nella parte posteriore sinistra dell’immagine del gruppo potrebbe essere quello da tenere d’occhio. Ha un aspetto sinistro che ricorda quello dei cattivi in Dragon Ball Z, per cui non sarebbe scioccante se finisse per emergere come la vera minaccia del gruppo.

Il loro design ricorda la stessa atmosfera fantasy / Steampunk che abbiamo visto con Granola. Sulla base delle traduzioni di questo nuovo promo, questi nuovi cattivi potrebbero avere un ruolo cruciale in Dragon Ball Super.

