No Frills Supermarket, una catena di negozi di alimentari canadese ha lanciato un nuovo spot commerciale a tema anime, intitolato Haulerverse, subito diventato virale in tutto il mondo!

Haulerverse – lo spot commerciale

Haulerverse (che potete guardare all’inizio della pagina) è la nuova campagna pubblicitaria che vede molti tipi diversi di persone fare la spesa, disegnate in un fantastico stile da fumetto, lanciata da No Frills Supermarket, una catena di negozi di alimentari diffusa in varie regioni del Canada. Lo spot di No Frills Supermarket è subito diventato virale, attirando l’attenzione dei fan degli anime di tutto il mondo.

Non è la prima volta che i negozi di alimentari del Canada utilizzano gli anime per promuovere il turismo, come si può vedere in questo Tweet di qualche anno fa:

I mean, not the first time Canada's grocery stores and anime have gone together: https://t.co/MzlQO0T0Vw — 𝚞𝚕𝚝𝚛𝚊𝚔𝚕𝚢𝚜𝚝𝚛𝚘𝚗 (@karlrolson) January 17, 2021

Quindi questo nuovo spot è ben lungi dall’essere l’unico video commerciale o promozionale che utilizza personaggi o tecniche di animazione influenzati dagli anime, ma è certamente uno dei più fluidi, con passaggi veloci da una scena all’altra, simile a un anime d’azione.

Haulerverse e gli spot commerciali in Giappone

Un’idea quanto mai geniale quella usata da No Frills Supermarket. Bisogna però dire che idee del genere sono da sempre utilizzate in Giappone in cui molte volte i personaggi di manga e anime fanno anche da testimonial ai prodotti.

La campagna elettorale di un candidato governatore di Tokyo aveva realizzato dei poster a tema Code Geass mentre McDonald’s, una delle catene di fast food più celebri e diffuse al mondo, si è affidata all’animazione per promuovere i suoi ristoranti. Più recente è lo spot promozionale creato dalla catena di negozi alimentari mini market 7-Eleven diretto da Hiroshi Kawamata, con Karuho Shina che si era già occupato di Arrivare a te, nome originale Kimi ni Todoke, nel ruolo di character design, intitolato Tokimeki wa Sugu Soba ni.

Con gli anime che sono in grado di rendere il banale fantastico, ci saranno sicuramente molte nuove e divertenti interpretazioni. Non ci resta che vedere cosa salterà fuori in futuro!

