L’anime di Black Clover affronta finalmente il passato di Yuno, dopo aver rivelato alcuni indizi significativi nel precedente episodio.

Il passato di Yuno e Asta è sempre stato uno dei misteri chiave che circondano la serie perché, non solo sono due dei pochi personaggi a non avere un cognome, ma hanno abilità molto ben superiori rispetto a qualsiasi altro popolano.

ATTENZIONE! L’ARTICOLO CONTIENE SPOILER DELL’EPISODIO 160 DI BLACK CLOVER!

L’episodio 159 ha rivelato che Yuno è in realtà il principe del Regno di Spade perduto nel corso degli anni. La domanda che tutti ci chiediamo è: com’è possibile che Yuno sia finito a crescere in un orfanotrofio del Regno di Clover?

Bene, l’episodio 160 di Black Clover rivela la storia delle origini di Yuno prima che finisse all’orfanotrofio nel villaggio di Hage e, non solo conferma che effettivamente il ragazzo appartiene alla legittima linea reale del Regno di Spade, ma rivela la possibilità che, in futuro, Yuno possa riprendersi ciò che gli è stato strappato alla nascita.

Ralph, il fuggitivo dal Regno di Spade scappato nel Regno di Clover alla ricerca di Yuno, con la sua magia mostra al ragazzo il suo passato. Il flashback rivela l’identità della madre e del padre, di Yuno, rispettivamente Loyce e Ciel della Casata dei Grinberryall. È stato il padre a donargli il gioiello che Yuno porta al collo sin da bambino.

Ma presto le cose prendono una piega tragica quando i fratelli Zogratis tradiscono il Regno di Spade e stringono patti con i diavoli. Usando la loro nuova forza, prendono sotto il loro controllo il Regno di Spade e uccidono la madre di Yuno e chiunque si opponga a loro.

Ralph e suo padre però, lottano per sfuggire al regno con il bambino. Il padre di Ralph riesce ad arrivare al Regno di Clover, ma è in fin di vita. L’unica cosa che può fare è usare la sua magia del vento per far arrivare Yuno alle porte dell’orfanotrofio.

Questa notizia scuote Yuno nel profondo soprattutto perché sembra che il regno di Spade si aspetti che lui ritorni, quando la guerra sarà finita.

Una rivelazione davvero scioccante. Che cosa deciderà di fare Yuno? Ritornerà nel Regno di Spade o rimarrà un cavaliere magico del Regno di Clover?

Acquista il primo volume di Black Clover