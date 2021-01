Bandai Namco Entertainment America ha annunciato che aggiungerà Giorno Giovanna da Le Bizzarre Avventure di JoJo: Vento Aureo al picchiaduro crossover Jump Force (qui la mia recensione) come personaggio DLC giocabile.

Bandai Namco Entertainment aveva mostrato accidentalmente Giorno e il personaggio Yoruichi di Bleach a un piccolo numero di giocatori a causa di un problema tecnico a novembre. La società aveva già affermato che il personaggio “work-in-progress” Giorno è ancora in fase di sviluppo e che la versione finale potrebbe differire da quella trapelata accidentalmente.

Jump Force – I personaggi aggiunti tramite DLC

Il Character Pass 2 del gioco include i personaggi già rilasciati Todoroki Shoto di My Hero Academia, Meruem di Hunter x Hunter e Hiei di Yū Yū Hakusho. Meruem e Hiei debutteranno nella versione per Nintendo Switch del gioco all’inizio del 2021.

Jump Force Deluxe Edition, la versione del gioco per Nintendo Switch, è stata lanciata il 28 agosto nelle Americhe e in Europa, in Giappone e in Asia il 27 agosto. La versione Switch consente la co-op locale con due console collegate e battaglie offline che permettono a un massimo di sei persone di giocare con una console. La versione Switch include tutti e nove i personaggi del primo Character Pass del gioco e il secondo Character Pass è disponibile separatamente.

Spike Chunsoft ha sviluppato Jump Force, lanciato per PlayStation 4, Xbox One e PC tramite Steam a febbraio 2019 nelle Americhe, in Europa e in Giappone.

I personaggi dei DLC rilasciati in precedenza includono Katsuki Bakugo di My Hero Academia, Majin Buu di Dragon Ball Z, Seto Kaiba di Yu-Gi-Oh!, All Might di My Hero Academia, Biscuit Krueger di Hunter x Hunter, Madara Uchiha di Naruto, Toshiro Hitsugaya e Grimmjow Jaegerjaquez di Bleach, Trafalgar Law di One Piece e Kane e Galena (personaggi originali disegnati da Akira Toriyama). Il primo Character Pass del gioco consente ai giocatori di accedere ai primi nove personaggi DLC.

Giorno Giovanna da Le Bizzarre Avventure di JoJo: Vento Aureo farà parte del roster di Jump Force a partire da questa primavera. Yoruichi Shihōin di Bleach si unirà al gioco all’inizio del 2021.

