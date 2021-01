Violence Jack, il manga post apocalittico del maestro Go Nagai, tornerà con una nuova serie illustrata da Yu Kinutani — artista noto per serie come Angel Arm, Amon The Dark Side of The Devilman o Ghost in the Shell Stand Alone Complex.

L’opera, intitolata Violence Jack 20XX, inizierà a essere serializzata dal 19 Febbraio 2021 sul numero 3 della rivista Monthly Young Magazine edita da Kodansha.

A proposito di Violence Jack

Go Nagai ha ideato le crude vicende di Jack nel 1973; l’opera è stata portata avanti fino al 1990 per gli editori Kodansha e Nihon Bungeisha e conta 45 volumi.

Tra il 1986 e il 1990 sono stati realizzati tre OVA, intitolati Harem Bomber, Evil Town e Hell’s Wind.

Il maestro Nagai ha poi pubblicato Shin Violence Jack sulle pagine della rivista Comic Bunch di Shinchosha dal 13 Maggio 2005 all’11 Maggio 2008; i capitoli della serie sono stati raccolti in due volumi.

Violence Jack in Italia

Dynamic Italia ha portato il manga per la prima volta in Italia nei primi anni 2000, tuttavia ha pubblicato soltanto quattro volumi.

Nell’Estate del 2003 Shin Vision ha pubblicato l’edizione home video degli OVA.

Qualche anno più tardi d/visual ha ripubblicato la serie dal numero 1, ma anche questa volta l’opera è stata lasciata incompleta (19 volumi).

Tra il 2014 e il 2017 J-POP ha finalmente pubblicato la serie completa, in una edizione in 18 volumi da 500 pagine:

Un catastrofico terremoto distrugge completamente la grande pianura giapponese del Kanto, trasformandola in una terra desolata e in preda all’anarchia. In quello che è un vero e proprio inferno in terra, abbandonato dal governo nipponico e patria di criminali, si aggira la figura di Violence Jack. Chi è questo colosso di quasi due metri e mezzo, armato di un coltello a scatto lungo 40 cm e spesso 8, che si dice porti morte e distruzione ovunque passi?

A Febbraio lo stesso editore pubblicherà anche Shin Violence Jack in un box unico.

Prenota il nuovo box