The Seven Deadly Sins godrà di un nuovo film animato intitolato Cursed By Light (Nanatsu no Taizai: Hikari ni Norowareshi Mono-tachi).

Racconterà una storia originale inedita, scritta dall’autore del manga Nakaba Suzuki, e sarà ambientato dopo la serie anime attualmente in corso — Dragon’s Judgement (Nanatsu no Taizai: Fundo no Shinpan).

L’uscita nei cinema del Giappone è prevista per questa Estate.

Di seguito il logo:

A proposito di The Seven Deadly Sins

Nakaba Suzuki ha iniziato la serializzazione di The Seven Deadly Sins sulla rivista Weekly Shonen Magazine di Kodansha il 10 Ottobre 2012 e ha concluso la serie il 25 Marzo 2020.

L’opera si compone di 364 capitoli che sono stati raccolti in 41 volumi; un one shot inedito, incentrato su Ban Jr. Lancelot, è uscito il 5 Agosto 2021 sulle pagine del numero 36/37 del settimanale Weekly Shonen Magazine.

Un sequel intitolato Mokushiroku no Yon-kishi (I Quattro Cavalieri dell’Apocalisse) debutterà su Shonen Magazine il 27 Gennaio 2021.

In Italia il manga esce per Edizioni Star Comics (38 volumi finora):

Sui Seven Deadly Sins grava l’onta di una calunnia: avrebbero tentato di rovesciare il regno sovvertendo l’ordine costituito. Costretti alla clandestinità, si sono dunque separati. Dieci anni dopo, tuttavia, la principessa Elizabeth, convinta della loro innocenza, si mette sulle loro tracce per reclutarli contro l’ordine dei Cavalieri Sacri, rivelatosi un crudele nemico del popolo…

Il 6 Gennaio 2021 ha debuttato The Seven Deadly Sins – Dragon’s Judgement (Nanatsu no Taizai Fundo no Shinpan), quarta stagione della trasposizione anime che Netflix distribuirà in streaming in esclusiva nel corso del 2021.

La quarta stagione è realizzata dallo staff che ha lavorato alla terza; lo studio Marvy Jack (Junji Ito Collection) collabora con lo studio Deen alla realizzazioni delle animazioni.

