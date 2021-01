In seguito alla conclusione dell’arco King in Black, Ryan Stegman e Donny Cates concluderanno la propria corsa con Venom durante il mese di aprile, dopo la pubblicazione del maxi-albo 200.

Annunciato da IGN, il gigantesco albo #200 concluderà la saga di Venom a cura di Cates e Stegman, lasciando di fatto il campo aperto per qualsiasi altra continuazione nella storia di Eddie Brock dopo King in Black e la distruzione del suo corpo.

Il numero, destinato a diventare una pietra miliare della serie del personaggio, conterrà molti contributi, da artisti anonimi che hanno contribuito all’avventura del Venom di Cates nel corso degli anni.

Dice Cates, che continua:

Aggiungendo:

“Quindi è piuttosto surreale. È incredibile. È davvero una testimonianza di quanto sia stata fantastica la fanbase della Marvel e i fan di Venom in generale, che hanno supportato così tanto il fumetto. Che questa idea folle di questa cosa dei Knull è rimasta in giro, così a lungo, che stiamo effettivamente arrivando a concluderla.”

Cates prosegue affrontando anche i potenziali cambiamenti dello status quo che King in Black porterà a Venom:

“Sia King in Black che i tie-in del personaggio sono entrambi strutturati per dare davvero, davvero, davvero un nuovo status quo, per restituire doni o aggiungere cose al panorama Marvel”

Spiega Cates:

“Finora siamo stati piuttosto distruttivi. Finora abbiamo portato via le cose. Quindi, senza dire troppo, la trama di Venom che segue gli eventi di King in Black è davvero un’occasione divertente per essere un po’ più introspettiva e per ottenere un po’ di più – surreale è forse una parola per questo – e andare nelle profondità del vuoto, e nell’abisso di Knull, e vedere cosa c’è dentro e sentire davvero la sofferenza e tutte quelle cose”